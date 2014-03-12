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Sezen Aksu: Muhakeme yetisini kaybetmiş bir iktidar Berkin'i de aldı...

Ölümüyle Türkiye'nin yas tuttuğu Berkin Elvan'la ilgili Sezen Aksu hükümete ağır eleştirilerin yer aldığı bir mesaj yayımladı

12 Mart 2014 15:48

Bugün resmi internet sitesinden  "Berkin'e" diyerek özel bir açıklama yayınlayan ünlü sanatçı Sezen Aksu hükümeti eleştirerek, "muhakeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan bir vicdan tutulması Berkin’i de aldı" sözleriyle Berkin Elvan'ın yaşamını yitirmesine duyduğu hüznü dile getirdi.

Sezen Aksu'nun resmi internet sitesinden yayımladığı mesaj şöyle:

Berkin'e...

Soğukkanlılığını, muhakeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan bir vicdan tutulması Berkin’i de aldı… Küçücük Berkin’i. Gülüşünü, çocukluğunu, gençliğini, hayallerini, hayata katacağı artıları, değerleri…

Berkin, oğulcuğum, güzel çocuğum… Kavrulan kalbim, sızlayan ciğerim...

Akılla açıklamam mümkün değil, sadece hissim o ki senin kaybının yarattığı dönüştürücü güç, biz yaşayanlara hiç nasip olamayacak belki de…

Bizi duyduğuna inanarak söylüyorum, sen de senden önce giden abilerine söyle; iyi ve namuslu insanlar var bu dünyada, hem de çok! Ve kazanacaklar sonunda; bilmiyorum nasıl, ne zaman ama illa ki…

Hayat ileriye akar. Bazen 16 kilogramlık bir çocuk bedeninin üzerinden yükselerek, yeniden anlamlanır.

Görüyorsun değil mi, sen bizi birleştiriyorsun şu anda…

Sezen Aksu

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