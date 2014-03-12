Cem Boyner'den Berkin için tüm mağazalara talimat

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Berkin Elvan'ın ölümü nedeniyle bugün tüm Boyner mağazalarında müzik yayınlarının durdurulmasını, bugün ve yarın müşteri etkinliklerinin iptal edilmesini ve tüm mağazaların internet şifrelerinin açılması talimatını verdi.

Daha sonra Boyner Holding'ten yapılan açıklamada, "Bu paylaşımın, daha önce yaşanılan toplumsal olaylardan kazandığımız deneyimle, mağazalarımızı oluşabilecek ihtiyaç ve durumlara karşı hazırlamaktan başka amacı yoktur" denildi.

Cem Boyner'den kurum içi gönderilen e-mail'de şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm mağazalarda müzik yayınını durdurun bugün. Mağazalardaki müşteri etkinliklerini iptal edil, bugün ve yarın. Tüm mağazaların wi-fi şifrelerini iptal edin hemen. Vatandaş istediği yerden haberleşme imkanına sahip olsun.

Kritik noktalardaki mağazalarınızın hassas, evi uzak olanlarda olan, fiziki açıdan ilgiye ve desteğe ihtiyacı olabilecek personeli erkenden evine gönderin.

Mağazalarınıza sığınabilecek vatandaşlara yardım için su, ilkyardım malzemesi vs. eksiksiz bulundurun.

Bu güzel halkı Allah korusun ama biz de bize düşeni eksiksiz , kimseyi ayırmadan yapacağız.

Sorusu olan önce sorusunu vicdanına sorsun, gereğini yapsın, sonra isterse şirketine, merkeze sorsun.

Allah utandırmasın...

Boyner'den açıklama

Öte yandan Cem Boyner'in mailinin sosyal medyada yayılması ve haber olması üzerine Boyner Holding'ten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Bu sabah Yönetim Kurulu Başkanımız Cem Boyner’in şirketlerimizin mağazacılık yönetimlerine özel olarak yaptığı iç paylaşımın, şirket içi kurallarımız ve inisiyatifimiz dışında sosyal medya aracılığı ile yayıldığını görüyoruz.

Bu paylaşımın, daha önce yaşanılan toplumsal olaylardan kazandığımız deneyimle, mağazalarımızı oluşabilecek ihtiyaç ve durumlara karşı hazırlamaktan başka amacı yoktur.

Gayet insani nedenlerle yazılmış iç paylaşımın, üzerine olumlu ya da olumsuz anlamlar yüklenerek sosyal medyada kullanılmamasını özellikle rica ederiz.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz."