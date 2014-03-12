Güler Sabancı: Yeni Berkin'ler olmaması için sağduyulu olmalıyız

Sabancı Vakfının 40. yıl toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Berkin Elvan'a rahmet dileyerek konuşmasına başladı."Berkin'e Allahtan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" diyen Güler Sabancı, "Hepimiz üzüntümüze rağmen sabırlı olmalı ve yeni Berkin'ler olmaması için sağduyulu olmalıyız" ifadesini kullandı

Deme Cengiz'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, dün de TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 269 gün yaşam mücadelesi veren ve bugün hayatını kaybeden Berkin Elvan için başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Mesajda şu ifadeler yer almıştı:

“Gezi Parkı olayları sırasında gaz fişeği kapsülü nedeniyle yaralanan Berkin Elvan’ın aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Gezi Parkı olayları sırasında oluşturulan hoşgörüsüz atmosferin bedelini ülke olarak, gencecik insanlarımızın kaybı ve çok sayıda kişinin sakat kalmasıyla ödedik. Hiçbir şey 15 yaşındaki bir çocuğun ve Gezi olayları sırasında kaybettiğimiz diğer gençlerimizin hayatından daha önemli değildir. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere, hepimizin görevi, gençlerimizin, hukuk güvenliği altında, temel hak ve özgürlüklerini huzurla, umutla ve güvenle yaşayabilecekleri bir ortamı sağlamaktır. Berkin Elvan’ın vicdanımızı sızlatan son kayıp olmasını umut ederiz.

Başta Berkin Elvan’ın ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır dilerim.”