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Gündem

Anadolu Ajansı’na göre Türkiye gündeminde Berkin yok!

Berkin Elvan'ın cenaze töreni Anadolu Ajansı'nın 'Gündem' sayfasında yer almadı

12 Mart 2014 16:47

Gezi Parkı olayları sırasında Okmeydanı’nda ekmek almak için evden çıktıktan sonra polis tarafından atılan biber gazı fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu 269 gün komada kalan ve yaşam mücadelesini dün kaybeden Berkin Elvan’ın cenaze töreni, Anadolu Ajansı’nın “Gündem” sayfasında yer almadı.

16 Haziran 2013’te Okmeydanı’ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında evden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan, Eren Sokak’ta başına polisin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu komaya girdi.

269 gün boyunca yaşam savaşı veren Berkin Elvan dün hayatını kaybetti. Berkin Elvan’ın Okmeydanı Cemevi’nde bugün yapılan cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Ancak yarı resmi Anadolu Ajansı’nın kamuya açık internet sayfasının “Gündem” bölümünde, Berkin Elvan’ın cenaze törenine ilişkin bir gündem maddesi yer almadı.

Anadolu Ajansı’nın “Gündem” sayfasında şu maddeler yer aldı:

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektuplarını sunacak Malezya Büyükelçisi Amran Bin Mohamed Zin, Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Andrei V. Savinykh ve Brunei Darusselam Büyükelçisi Haji Mohd Sahrip Bin Othman'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğine katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge katılacak, valiliği ziyaret edecek. Ardından Mardin'e geçecek Erdoğan, Karayolları Parkı'ndaki mitingde halka hitap edecek, valiliğe ziyarette bulunacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce, Bolu ve Karabük'te düzenlenen mitinglere katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Başkent Öğretmenevi'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılacak.

6- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Yalvaç Devlet Hastanesinin açılışını yapacak, Isparta Şehir Hastanesi, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi ek binası ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin temel atma törenlerine katılacak.

7- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Konya-Karaman hızlı tren temel atma töreni ve Mut-Ermenek yolu temel atma törenine bulunacak.

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu ve kent merkezinde seçim bürosu açılışları, esnaf ziyareti ve açık hava toplantılarında yer alacak.

9- Libya geçici meclisi Milli Genel Kongre'nin, oy çokluğuyla aldığı kararla Başbakan Ali Zeydan hükümetinden güven oyunu çekmesi ve kurulacak yeni hükümetle ilgili gelişmeler izleniyor.

10- Merkez Bankası, ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci tur rövanş maçlarının ikisi oynanacak.

- Barcelona-Manchester City ve Paris Saint Germain-Bayer Leverkusen maçları yapılacak.

 

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