İstanbul'da Berkin Elvan için yürüyenlere gaz, TOMA, gözaltı!

Gezi Parkı sürecinde ekmek almaya giderken polisin attığı biber gazı bombasının kapsulüyle başından yaralandıktan 269 gün sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan Feriköy'de Türkiye'nin gördüğü en büyük kalabalıklardan biri eşliğinde toprağa verildikten sonra polisin protestoculara sert müdahalesi başladı. Biber gazı bombaları ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli sularla Şişli-Kurtuluş-Taksim yönünden Taksim Meydanı'na girişleri engelleyen polis, İstiklal ve Sıraselviler caddelerini de ablukaya aldı. Saat 20:15 sıralarında İstiklal Caddesi'nde protestocuların üzerine TOMA'larla giden polisin sert müdahalesinin ardından Sıraselviler Caddesi'nin Taksim İlkyardım Hastanesi binasının önünde ateş yakılarak barikat kurulmaya çalışıldı. Bu arada, Şişli'deki bazı protestocuların AKP koordinasyon merkezini ateşe verdikleri bildirildi. İstiklal caddesinde polisin attığı biber gazı kapsülü kafasına isabet eden Hakan Ateş isimli 15 yaşındaki genç ameliyata alındı. Kafatası ve yüzünde kırıklar olduğu belirtilen Ateş'in hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Berkin Elvan büyük bir insan seli eşliğinde İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından yürümek isteyenler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gün içerisinde Twitter'dan attığı mesajda “emniyet güçlerinin dikkatli görev için talimatlandırıldığını” belirtmişti. Ancak Vali Mutlu’nun daha sonra tekrar Twitter’dan yaptığı “Berkin ELVAN toprağa verildi. Büyük bir katılımla gerçekleşen törende şu ana kadar özen gösteren herkese ve emniyete teşekkür ederim” paylaşımından sonra polis müdahalesi başladı.

Polisin cenaze töreni sonrasındaki ilk anlarda, Feriköy Mezarlığı'ndaki topluluğun Şişli meydanına ilerlemesine engel olmak için biber gazı ve TOMA’lar ile müdahaleye başladı. Cenazeden dönen kalabalığın Şişli’nin yanı sıra, Feriköy Evangelist mezarlığı ile Halaskargazi caddesi kesişiminda polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Göstericiler Kurtuluş caddesinde barikat kurdu. Polis ise ses bombası ve biber gazı ile müdahele etti.

BBC muhabiri Rengin Arslan'ın da aralarında bulunduğu 50-60 kişilik grup Ramada Otel'e sığındı.

İsatiklal'de 'pilavcı' için bekleyiş

İstiklal caddesinde polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. Adının Hakan Ateş olduğu ve nohut-pilav satıcısı olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hayat Televizyonu'nun twitter hesabından Ateş'in durumu hakkında paylaşılan bilgilere göre, Ateş'in kafatasında veyüzünde kırıklar var. 3 saat süren bir ameliyata alındığı belirtilen Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Göstericiler, Ateş'in vurulduğu yeri boyayarak işaretledi:

Şişli'de AKP bürosu yakıldı

Şişli'de AKP seçim koordinasyon merkezi ateşe verildi.

Cevahir'e sığındılar

Şişli’deki polis müdahalesi yüzlerce göstericinin İstanbul Cevahir alışveriş merkezine sığınmasına sebep oldu.

HDP'den Vali'ye: Uyarıyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) polisin Taksim'e yürümek isteyenlere müdahalesi sonrası Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu uyardı. “@HDP_Kongre” hesabından yapılan paylaşımda, “Taksim’de polis Berkin Elvan cenazesinden dönen protestoculara sert müadhaleye başladı. İstanbul valisini uyarıyoruz: Halka el kaldırmayın!” ifadelerine yer verildi.

Akşam Sıraselviler ve İstiklal'e müdahale

Polis başta Şişli-Kurtuluş-Harbiye yönü olmak üzere girişleri önlemek için Taksim'i ablukaya aldı. Saat 19:00 sıralarında Sıraselviler Caddesi'nde toplanan protestocu gruba TOMA'lardan sıkılan tazyikli su ve biber gazı bombalarıyla müdahale edildi. Saat 20:15 sıralarında da İstiklal Caddesi'nin meydan yönünden itibaren TOMA'larla müdahale başladı, bazı protestocular gözatına alındı. İstiklal'de müdahale sürerken bazı göstericiler Sıraselviler Caddesi'nin Taksim İlkyardım Hastanesi binası önünde ateş yakarak barikat oluşturmaya çalıştılar.

Diğer yandan, bazı protestocuların da Şişli'de AKP seçim koordinasyon merkezini ateşe verdikleri bildirildi. Merkezde başlayan yangın bir süre sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.