Türkiye Berkin Elvan’ı uğurladı



Gezi Parkı eylemleri sırasında başından yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümüyle ayağa kalkan Türkiye, Elvan’ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Elvan için yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Elvan’ın ölümü protesto edilirken “Hükümet istifa” sloganları atıldı. AKP cephesinden “üzgünüz” mesajları geldi. Muhalefet partileri ise tıpkı protestocular gibi Berkin'in ölümünden hükümeti sorumlu tuttu.

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te evden ekmek almaya çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle İstanbul Okmeydanı Hastanesi’nde tam 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Elvan için ilk tören Okmeydanı Cemevi'nde düzenlendi. Berkin’in babası Sami Elvan, burada taziyeleri kabul etti. Baba Elvan, “Artık milyonlarca Berkin’im var” dedi.

Cemevi önünde toplanan kalabalık grup, “Umudun çocuğu Berkin Elvan” ve “15'inde bir fidan Berkin Elvan” şeklinde sloganlar attı. "Berkin Elvan ölümsüzdür, hesabını soracağız" gibi pankartlar taşıyan gruptakiler, Berkin Elvan'ın fotoğraflarını da taşıdı. Eskişehir'deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeten Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz da törene katılarak, Berkin'in ailesine destek olmaya çalıştı.

Karanfillere uğurlandı

Berkin'in karanfillerle örtülen tabutu, cemevindeki törenin ardından helallik almak için evine getirildi. Burada dua okunduktan sonra Berkin’in tabutuna milyonlarca karanfil atıldı. Elvan'ın tabutunu omuzlara alan kalabalık, Berkin’in vurulduğu noktaya kadar yürüdü. Berkin'i uğurlamaya gelenler, sloganlar eşliğinde ellerindeki çiçekleri vurulduğu yere bıraktı.

Kalabalık grup, daha sonra Feriköy Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçti. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk, ilerlemekte zorluk yaşadı. Binlerce kişilik korteje CHP, HDP ve ÖDP’nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ile sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Korteje her geçen dakika yeni kalabalıklar eklendi. Sokaklardaki vatandaşlar ellerindeki ekmek ve Berkin fotoğraflarıyla korteje katıldı. DİSK ve KESK, cenaze nedeniyle 1 günlük grev yaptı. Elvan’ın cenazesi Türkiye’nin gördüğü ‘en kalabalık cenazelerden biri’ oldu.

İstanbul karıştı

Berkin Elvan’ın cenazesini taşıyan araç, Feriköy Mezarlığı’na 4 saatte ulaşabildi. “Katil AKP hesap verecek”, “Hükümet istifa” sloganları arasında Elvan’ın tabutu, cenaze arabasından indirildi. İstanbul’da yoğun güvenlik önlemleri alan polisin, Elvan’ın cenazesinin mezarlığa getirilişine kadar ‘sakin duruşu’ dikkat çekti. Ancak cenaze defnedildikten hemen sonra İstanbul sokakları karıştı.

Polis ilk önce Şişli’de bekleyen gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Protestocular polise havai fişeklerle karşılık verdikçe, polisin müdahalesi sertleşti. Osmanbey, Şişli ve Harbiye’de polisle, protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı. Polis, Taksim’e girişleri engelledi, tüm ara sokakları kapattı. Öğle saatlerinde kapatılan Gezi Parkı çevresindeki polis duvarı hep kalın tutuldu.

Türkiye ayakta

Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden 8.kişi olan Berkin Elvan’ın cenazesi İstanbul’daydı ancak Elvan, tüm Türkiye’de anıldı. Okullarda, adliyelerde, sokaklarda eylemler birbirini izledi. Ankara’da Kızılay ve çevresindeki eylemlere polis sert müdahale etti. Eylemcilerin Güvenpark’ta oturma girişimine karşı çıkan polis, Güvenpark’ı sivillere kapattı.

Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine İzmir’de de polis sert müdahale etti. Protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden polisin, kent çevresindeki güvenlik önlemlerini sürekli artırması dikkat çekti. Eylemler, tüm Türkiye genelinde hızla yayılıyor.

Protestoların en belirgin adreslerinden biri sosyal medya adresleri oldu. Onbinler, Elvan’ın cenaze töreninden çekilmiş sokak fotoğraflarını facebook ve twitter adresinden paylaştı. Sosyal medyaya yazılan mesajlarda hükümetin, polisin toplumsal olaylarda polisin aşırı şiddet kullanmasına izin verdiğine dikkat çekilirken, “Belkin Elvan, göz göre göre öldürülmüştür” denildi. Türkiye genelinde tiyatrolar, sinemalar, eğlence mekanları kapandı. Yas havası her yere hakim oldu.

Erdoğan’dan başsağlığı mesajı yok

Berkin Elvan’ın ölümünün ardından AKP cephesinden kimi isimlerden ‘başsağlığı’ mesajları yayımlansa da, Başbakan Erdoğan’ın böylesi bir mesajı yayımlamaması büyük tepki çekti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bir fidanın düşüp ölmesi çok üzücü” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, polislere aşırı güç kullanma talimatını Başbakan Erdoğan’ın verdiğini hatırlatırken, “Elvan’ın ölümünün ardından herkes vicdanını bir kez daha yoklasın” çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, Elvan’ın ölümünü meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, yazılı soru önergesinde “Katiller, sorumlular kimlerdir? Tek tek araştırılsın, bulunsun” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Elvan’ın ailesinin acısı hepimizin acısıdır” mesajı verdi. MPP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Elvan’ın “masumiyetin sembolü” olduğunu söyledi.