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Melih Gökçek: Patlamada hedef olmamamız Rabbil aleminin bizi muhafaza etmesinden!

Gökçek'in İstanbul'da meydana gelen patlamalar ile ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti

11 Aralık 2016 05:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek İstanbul'da meydana gelen patlamaların ardından yaptığı yorum ile sosyal medya kullancılarının tepkisini çekti. TGRT Haber canlı yayınına katılan Gökçek, patlamadan kısa sre önce bölgeden geçen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların hedef olmamasını "Rabbil aleminin bizi muhafaza etmesinden" diyerek yorumladı.Gökçek'in sözleri şöyle:

"Cumhurbaşkanı'mızı 15 dakika ile kaçırdılar, Başbakan’ın 5 dakika ile kaçırdılar. Naçizane beni yarım saat ile kaçırdılar. Bir tek bakanı yakalayamadılar. Bu bizi gücümüzden.  Rabbil aleminin bizi doğrudan doğruya korumasından muhafaza etmesinden başka bir şey değil. "

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