Dolmabahçe'de bombalı araçla saldırı, Maçka'da canlı bomba; 44 şehit, 166 yaralı!

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda yedisi sivil 44 kişi şehit oldu, 166 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bombalı saldırı sırasında önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerde seyir halindeki bir araç patlatıldı, 45 saniye sonra polislerin olduğu yerde Maçka Parkı’nda bir kişi durduruldu, kendini havaya uçurdu" dedi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Saldırıda İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun saldırıda şehit olduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden siviller arasında Beşiktaş'ın lisanlı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu da bulunuyor. Yaralılar Şişli Etfal Hastanesi, Okmeydanı Araştırma Hastanesi, Gümüşsuyu Asker Hastanesi ve Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltına alınan 13 kişi olduğunu belirterek "Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde fail olarak PKK'yı işaret ediyor. Olayın nasıl planlandığı bilgisi arkadaşlarımızda mevcut. Ancak soruşturma devam ettiği için resmi açıklama tamamlanınca yapılacak" dedi.

İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi. İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.

Saldırı Üsküdar'daki Paşalimanı Parkı'ndan böyle görüntülendi:

CNN Türk’e bilgi veren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz “Bulut dumanı yükseldi kıasa bir süre sonra tekrar bir patlama geldi daha düşük bir sesti. Arkasından silah sesleri geldi. Çatışma olduğunu değerlendiriyorum” dedi. CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı ise bombalı saldırıda plastik patlayıcının kullanıldığını ve amonyumnitrat ile güçlendirildiği iddiasını aktardı.

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başbakanlık tarafından meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur" dendi.

İçişleri Bakanı:

Maçka'da canlı bomba saldırısı var

İçişleri Bakanı saldırıyla ilgili şunları söyledi:



Çok hain ve alçak bir planla gerçekleştirilmiş bir olay. İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Biri tam stadın hemen üzerinde Beleştepe'de, diğeri Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndaki patlamanın canlı bomba nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Yaralılar Şişli Etfal olmak üzere birçok hastaneye sevk edildi. Milletimizin ve özellikle polis teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehit konusunda şimdi değil, biraz sonra Vali ve Emniyet Müdürümüzle değerlendirme yaptıktan sonra açıklamada bulunacağız.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

15 şehit, 69 yaralı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Sağlık Bakanlığı'na geçilen bilgide şu ifadelere yer verildi

Özel Güvenlik Şube Müdürü şehit oldu

İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun alçak saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Polis kontrollü patlama yaptı

Öte yandan, Dolmabahçe'de 01:15 sularında 3. bir patlama sesi duyuldu. Güvenlik güçleri, şüpheli bir araçta fünyeyle patlattı.

Beşiktaş'taki bombalı saldırıya ilişkin, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekipler, Maçka parkını büyük bir titizlikle kontrol ederek, araştırmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta gerçekleşen bombalı saldırının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile itfaiye görevlileri Maçka Parkı'nda ve patlamanın çalışma başlattı. Çok sayıda polisin görev yaptığı patlama alanında, tüm deliller poşetlenerek tek tek toplanıyor.

Başbakan Yıldırım İstanbul'a geldi





Başbakan Binali Yıldırım'ın, Vodafone Arena'daki patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldıktan sonra İstanbul'a geldi.

Kızılay: Kan stoktarımız yeterlidir

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Dolmabehçe'de yaşanan patlamanın ardından yaptığı açıklamada "patlama bölgesinde bulunan tüm hastanelere yeterli miktarda kan sevk edilmiştir. Kan stoklarımız yeterlidir" dedi.

Soylu ve Akdağ İstanbul'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'daki patlamanın ardından Ankara'dan İstanbul'a gelerek olay yerinde bilgi aldı.



6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin terörden sorumlu başsavcı vekili İsmail Uçar ile 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vodafone Arena Stadyumu yakınındaki bombalı saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir dizi telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeleri takip ediyor. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ayrı ayrı telefonla görüşerek saldırı hakkında bilgi aldı.

İstanbul'da Tarabya'daki ikametgahında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte takip ettiği öğrenildi.

Erdoğan: Yanımızda kimseyi

bulamayacağımızı biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi.

Erdoğan'ın açıklamısı şöyle:

Bu gece, Beşiktaş’ta, güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul’da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır.

Türkiye’nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Terörle mücadele eden Türkiye’nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır.

Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu saldırılar, bizim şevkimizi ve kararlılığımızı törpülemek yerine, tam tersine daha da keskinleştiriyor. Mücadelesini, “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla veren bir milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir.

Biz, meselelerimizin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mücadelede, tıpkı 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimiz gibi, bu gece Beşiktaş’taki kayıplarımızı da yüreğimize gömecek, onların hatıralarını ilanihaye yaşatacak, ama aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Devlet ve millet olarak bu olayın ve müsebbibi canilerin peşini asla bırakmayacağız.

Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Beşiktaş: Kartal Yuvası çalışanı

Tunç Uncu'yu kaybettik

Öte yandan terör saldırısındaki ilk sivil kaybı haberini Beşiktaş, resmi sitesinden verdi:

Kartal Yuvası Çalışanımız Tunç Uncu, Terör Saldırısında Şehit Oldu

Hain terör saldırısında Kartal Yuvası çalışanlarımızdan Tunç Uncu şehit oldu.

Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısında, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.



Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Şişli Etfal: 26 yaralı taburcu edildi,

23'ünün tedavisi sürüyor

Şişli Etfal Hastanesi'nden yapılan açıklamada hastaneye sevk edilen 49 kişiden 26'sının taburcu edildiği, 23'ünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bakan açıkladı: 29 şehit

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanlar iki bombalı saldırı hakkında İstanbul Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde açıklama yaptı.

İlk olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yapıtı:

"Bugün oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında önce Beleştepe olarak adlandırılan bölgede çevik kuvvet doğrudan hedef alınarak bombalı araç patlatılmıştır. 45 saniye sonra da Maçka'da canlı bomba saldırısı olmuştur. Emniyet kuvvetlerimizle birlikte olay yeri, akabinde hastaneler ziyaret edildi, bu acı tablo bütün detaylarıyla ortaya konuldu."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Çevik kuvvet ekiplerimizin toplanma yerinde el düzenekli olduğunu tahmin ettiğimiz bir araç el düzeneği ile patlatıldı. Orada şehit ve yaralılarımız oldu. Yine bir dakika sonra Maçka'da bir şüpheli polislerimiz tarafındna tespit ediliyor. Çevresi polislerimiz tarafından sarılıyor. Ancak araç patlamasından hemen sonra o da kendisini patlatıyor.

Bu iki patlamada 29 şehidimiz var. 2'si sivil ve 27'si polis. 166 yaralımız var. Yaralılarımızdan 23'ün 6'sı yoğun bakımda 17'si ameliyatta.

Saldırı ile ilgili olarak şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı."

Sağlık Bakanı Recep Akdağ şöyle konuştu:

"Olay mahalline ilk 4 dakikada ulaşılmıştır. Hastanelerimizde kayıtlı yaralı sayısı 166. Bunların 20'si evlerine gönderilmiştir. Şu anda 17 kardeşimiz ameliyatta, 6 kardeşimiz yoğun bakımda. Bu kardeşlerimizden 3'ünün durumu oldukça ciddi.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliği'nden saldırıdan bir gün sonra yapılan açıklamada 19'u ağır 155 kişinin yaralandığı belirtildi.

TFF'den açıklama

Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında meydana gelen patlamayla ilgili Türkiye futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF açıklamasında, "İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena önünde meydana gelen hain bombalı saldırıda, çok sayıda polis ve vatandaşımızın yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınarken, olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.