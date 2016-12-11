Dolmabahçe'de terör; İstanbul'da 2016'nın 7'nci saldırısı!

Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı düzenlenen iki terör saldırısıyla birlikte 2016 yılında İstanbul'da meydana gelen saldırı sayısı 7'ye çıktı. Bu saldırıların 4'ü canlı bombayla, 4'ü de bombalı araçla düzenlendi. Saldırılarda 99 kişi hayatını kaybederken, 227 kişi yaralandı.

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi, 29 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çevik kuvvet polisini hedef aldığı düşünülen saldırıda 166 kişinin de yaralandığını açıkladı. Süleyman Soylu, Maçka Parkı'nda bir canlı bombanın kendini havaya uçurduğunu söyledi. Yaralılar Şişli Etfal Hastanesi, Okmeydanı Araştırma Hastanesi, Gümüşsuyu Asker Hastanesi ve Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

2016 yılında İstanbul'da meydana gelen terör saldırıları şöyle:

12 Ocak - Sultanahmet saldırısı

12 Ocak 2016'da İstanbul Sultanahmet meydanında, Suriye kökenli 28 yaşındaki bir saldırgan, turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonucunda saldırgan dâhil 13 kişi olay yerinde öldü, 16 kişi de yaralandı.

19 Mart - İstiklal Caddesi'nde intihar saldırısı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Kaymakamlığı önünde intihar saldırısı düzenlendi, 5 kişi öldü, yedisi ağır 37 kişi de yaralandı.

12 Mayıs - Sancaktepe saldırısı

İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını bildirildi.

7 Haziran - Vezneciler saldırısı

İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. TAK’ın üstlendiği saldırıda 7’si polis 11 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı.

28 Haziran - Atatürk Havalimanı saldırısı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi.

6 Ekim - Yenibosna saldırısı

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü bir motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 sivil yaralandı.

10 Aralık - Dolmabahçe saldırısı

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. 29 kişi hayatını kaybetti.