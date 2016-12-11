Cemil Barlas'tan patlama yorumu: Teröristler başkanlığa tepkisini gösterdi

A Haber'de yorumculuk yapan ve Yeni Söz'de köşe yazıları kaleme alan gazeteci Cemil Barlas, Dolmabahçe Vodafone Arena'nın yakınlarında ve Maçka Parkı'nda meydana gelen patlamaları bugün Meclis Başkanlığı'ne sunulan anayasa teklifi ile ilişkilendirdi. Barlas, patlamanın hemen arttığı tweette "Teröristler başkanlığa tepkisini gösterdi. Herkes bu konuda durduğu yeri gözden geçirsin" ifadelerini kullandı.

Barlas daha önce Suruç'ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıyı 7 Haziran seçimlerinin sonucuna bağlamıştı.

Yaşanan patlamayı koalisyona bağlayan Barlas, "HDP'ye oy veren beyaz Türkler, Suruç'taki bomba için ne düşünüyor acaba. Koalisyon demek puslu hava demek. Patlatırlar tabii bombayı. Şimdi hava daha da puslandı. Kurtlar şehirde" yazmıştı.

Canan Barlas ve Mehmet Barlas çiftinin oğlu olan Cemil Barlas, daha önce de Twitter'daki yazışmalarıyla tartışmalara neden olmuştu.

İşte Cemil Barlas'ın tweeti: