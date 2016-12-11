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Burhan Kuzu'dan bombalı saldırı sonrası 'başkanlık' tweeti!

"Türkiye'yi ömür boyu siyasi istikrara kavuşturacak ve Ülkemizin geleceğinin teminatı olan Başkanlık Sistemi Meclis'e sunuldu"

11 Aralık 2016 05:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve anayasa profesörü Burhan Kuzu,  İstanbul’da gerçekleşen bombalı saldırıların ardından “Türkiye'yi ömür boyu siyasi istikrara kavuşturacak ve Ülkemizin geleceğinin teminatı olan Başkanlık Sistemi Meclis'e sunuldu. Hayırlı olsun” mesajını paylaştı.  Kuzu sosyal medyadan kendisini eleştirenlere ise “Sosyal medyadaki kimi kazmalar, ne yazarsan yaz okumadan ve anlamadan saldırıya geçip, bu alanı kirletiyorlar. Bunlar iflah olmazlar. Geç” dedi.

Kuzu’nun mesajları şöyle:

Beşiktaş’da meydana gelen patlamanın zamanlaması bizce manidar. Tam da Sabır, metanet ,birlik ve mücadele günü. Dünya savaşının bir parçası bu. Türkiye’yi ömür boyu siyasi istikrara kavuşturacak ve Ülkemizin geleceğinin teminatı olan Başkanlık Sistemi Meclis’e sunuldu.Hayırlı olsun. Başkanlık Sistemini hedefleyen Anayasa reformu Meclis’e sunuldu Beşiktaş’da patlama oldu.Birileri kan dökülmeden sistem değişmez demişti de! Taşeron PKK köpekleri Beşiktaş’da yine kan döktü.Tasması elinde olanlar talimat verdi ve bu itler yaptılar.Hedeflerine ulaşma ihtimali sıfır. Sosyal Medyadaki kimi kazmalar,ne yazarsan yaz okumadan ve de anlamadan saldırıya geçip,bu alanı kirletiyorlar.Bunlar iflah olmazlar.Geç”

 

 

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