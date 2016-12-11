Bursaspor tribün lideri: Patlamadan 5 dakika önce stattan ayrıldık

İstanbul Dolmabahçe'de 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın tribün lideri Selim Kurtulan, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarındaki patlamadan 5 dakika önce stattan ayrıldıklarını söyledi.

Kurtulan, Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının oynandığı stattan ayrıldıkları sırada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Patlama sesini stattan ayrıldıktan 5 dakika sonra duyduklarını aktaran Kurtulan, şunları dile getirdi:

"Biz sesi duyduk ama öyle bomba aklımıza gelmemişti. Biz çıktığımızda herhangi bir şey yoktu. Ama stattan ayrıldıktan 5 dakika sonra patlama oldu. Yolda giderken detayları öğrenmeye başladık. Sonradan bizi arayanlar patlama olduğunu söyledi. Çok şükür bizim kafilede bir şey yok. Sürekli bizi arıyorlar, merak ediyorlar. Bursaspor taraftarlarımız merak etmesin, hepimiz iyiyiz. Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın Beşiktaş maçından sonra olması bizi üzdü. Umarım şehitlerimiz olmaz, daha da üzülmeyiz. Geçmiş olsun."

Konuk takım Bursaspor'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Taraftarlarımızdan yaralı bulunmamaktadır" dendi.

Kulübün Twitter hesabında yapılan açıklama şöyle:

"Taraftlarımızın çıkışından hemen sonra patlama yaşanmıştır. Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun. Taraftar gruplarımız ile iletişime geçilmiştir. Taraftarlarımızdan yaralı bulunmamaktadır.Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz"

Taraftlarımızın çıkışından hemen sonra patlama yaşanmıştır. Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun — Bursaspor (@BursasporSk) 10 Aralık 2016