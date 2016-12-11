ABD, AB ve NATO'dan bombalı saldırıya ilişkin açıklama

ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamayı kınadı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kalplerimiz ve dualarımız bu gece Istanbul halkıyla birlikte. Bu geceki korkak saldırıyı kınıyor, teröre karşı yanında yer aldığımız Türk halkının cesaretine saygı duyuyoruz" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Stoltenberg, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Korkunç terör eylemini kınadığını belirten Stoltenberg, "Kalbim, bombalı saldırılarda sevdiklerini kaybedenler, yaralılar ve Türkiye halkıyla. Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmada birleşiyoruz. Terörizmin her türlüsüne karşı savaşmakta kararlıyız." dedi.

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Avrupa Konseyi ise İstanbul'daki bombalı saldırıyı kınayarak, masum sivillerin hayatını kaybettiği saldırıya karşı tüm Avrupalı hükümetlerin Türkiye'nin yanında ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupalı hükümetlerle birlikte, İstanbul'da gerçekleşen ve masum sivillerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Holtgen, Türkiye'nin, İstanbul'daki terör saldırısı sonrası Avrupalı hükümetler ve Avrupa Konseyi'nin, dayanışma ve desteğine itimat edebileceğini dile getirdi.