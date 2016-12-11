T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'deki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

"Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi"

11 Aralık 2016 03:03

İstanbul Dolmabahçe'de 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz" dendi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi.  Maçtan sonra evimiz Vodafone Arena'nın hemen yanında patlamalar yaşandı ve ilk bilgilere göre güvenlik güçlerimizden yaralananlar olduğu açıklandı. 

Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı. Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz. 

Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir.  Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, daha büyük acıların yaşanmamasını temenni ederiz.

Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyoruz..."

ETİKETLER

BeşiktaşBursasporVodafone Arenasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24