Beşiktaş'tan Dolmabahçe'deki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Dolmabahçe'de 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz" dendi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi. Maçtan sonra evimiz Vodafone Arena'nın hemen yanında patlamalar yaşandı ve ilk bilgilere göre güvenlik güçlerimizden yaralananlar olduğu açıklandı.

Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı. Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz.



Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, daha büyük acıların yaşanmamasını temenni ederiz.



Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyoruz..."