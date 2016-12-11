Andy Ar'ın sahibi Dolmabahçe'deki bombalı saldırıyı Gezi'ye bağladı!

Andy Ar Araştırma Şirketi'nin sahibi Faruk Acar, İstanbul Dolmabahçe'de 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından saat 22:15 sularında Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarındaki bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı Gezi Parkı eylemleri ile ilişkilendirdi.

Saldırı sonrası CNN Türk canlı yayınında bulunan Acar, "Bu süreç Gezi ile başlamıştır. 17-25 Aralık, 7 Haziran seçimi ve 15 Temmuz ile devam etmiştir" diye konuştu.

Faruk Acar'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiye yol açarken, bazı kullanıcılar Acar'ın geçmişte Fethullah Gülen cemaatine yönelik övgü dolu sözlerini hatırlattı. Acar, 17 Aralık operasyonundan sonra 22 Aralık'ta isim vermeden iktidarı eleştirerek, "Hırsızlara sahip çıkarak, gece gündüz Allah diyene saldırmayı gerçekten anlamıyorum! Nasıl bir akıl ve hırs tutulması?" tweeti atmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çevik kuvvet polisini hedef aldığı düşünülen saldırıda 20 kişinin yaralandığını açıkladı.