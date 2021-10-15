MedyaRadar’dan HaberTürk’e tazminat davası

MedyaRadar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç, HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve HaberTürk’e tazminat davası açtı.

"SBK hangi medya binasında konuşlandı?" yazısının ardından başlayan tartışma devam ediyor. Dün, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Medyaradar'a tazminat davası açtı.

Erkoç’un avukatı Murat Cemal Dayıoğlu tarafından bugün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

Dayıoğlu’nun yaptığı dava başvurusunda, "Müvekkilim, yıllardır bu mesleği icra eden, mesleğin gerektirdiği tüm etik ilkelere sahip gazetecidir. Davalı Sevilay Yılman tarafından kaleme alınan ‘Haysiyet cellatları yine iş başında!’ başlıklı köşe yazısı 11.10.2021 tarihinde haberturk.com internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu köşe yazısında kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullanılmış, toplum nazarında küçük düşürülerek hakaret edilmiştir. Bu nedenle TCK kapsamında alenen hakaret ve iftira suçuna cevaz veren davalılardan sadır beyanlar nedeniyle uğramış olunan manevi zararın tazmini talepli iş bu davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Başvuruda şunlar kaydedildi:

"Medyaradar adlı internet sitesinde basın özgürlüğü sınırları içerisinde kimsenin hedef gösterilmediği, hiçbir kişi ve kurumun isminin yer almadığı bir köşe yazısına basın özgürlüğü sınırlarının dışına çıkılarak, hakaret ve iftira ile müvekkillerimin kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilerek sözde cevap verilmiştir. Ancak bu yazı, bir gazeteci tarafından kaleme alınamayacak derecede bayağı ifadelerin yer aldığı, hakaret ve iftiradan başkaca bir şeye yer verilmeyen sokak ağzı ile yazılan bir yazıdan başka bir şey değildir. Bu köşe yazısında, gerçeği yansıtmayan, iftira ve hakaret niteliği taşıyan ifadelere yer verilmiş ve müvekkillerimin kişilik hakları ağır derecede ihlal edilmiştir."

Ne olmuştu?

Medyaradar'da "SBK hangi medya binasında konuşlandı?" başlığıyla yayımlanan yazıya HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ tepki göstermişti.

Medyaradar da HaberTürk'e "Yarası olan gocunur?" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN | Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ'dan Medyaradar'a dava

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TIKLAYIN - Medyaradar'dan HaberTürk'e yanıt: Yarası olan gocunur