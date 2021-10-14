Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ'dan Medyaradar'a dava

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Medyaradar'a tazminat davası açtı.

Tekdağ'ın avukatı Zişan Kasar Yıldırım tarafından bugün söz konusu sitenin sahipleri aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. HaberTürk'te yer alan haberde Medyaradar için "müfteri site" tanımlaması kullanıldı.

Ne olmuştu?

Medyaradar'da "SBK hangi medya binasında konuşlandı?" başlığıyla yayımlanan yazıya HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ tepki göstermişti.

Medyaradar da HaberTürk'e "Yarası olan gocunur?" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN | Medyaradar'dan HaberTürk'e bir yanıt daha: Sevilay Yılman sitemizi tehdit etti, mafya mısınız, yayın kuruluşu mu?

TIKLAYIN | HaberTürk yazarı Yılman'dan Medyaradar'a tepki: Yapılan şantajlara, itibar suikastlarına, diz çöktürme çabalarına boyun eğmeyeceğim

TIKLAYIN - Medyaradar'dan HaberTürk'e yanıt: Yarası olan gocunur