Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ'dan Medyaradar'a dava
"SBK hangi medya binasında konuşlandı?" yazısının ardından başlayan tartışma devam ediyor
14 Ekim 2021 09:51
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Medyaradar'a tazminat davası açtı.
Tekdağ'ın avukatı Zişan Kasar Yıldırım tarafından bugün söz konusu sitenin sahipleri aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. HaberTürk'te yer alan haberde Medyaradar için "müfteri site" tanımlaması kullanıldı.
Ne olmuştu?
Medyaradar'da "SBK hangi medya binasında konuşlandı?" başlığıyla yayımlanan yazıya HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ tepki göstermişti.
Medyaradar da HaberTürk'e "Yarası olan gocunur?" yanıtını vermişti.