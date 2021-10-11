HaberTürk yazarı Yılman'dan Medyaradar'a tepki: Yapılan şantajlara, itibar suikastlarına, diz çöktürme çabalarına boyun eğmeyeceğim

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Medyaradar'da "SBK hangi medya binasında konuşlandı?" başlığıyla yayımlanan yazıya tepki gösterdi. Yılman, "Babam mezardan çıksa; 'Dur kızım! Sus!' dese boyun eğmeyeceğim bu yapılan şantajlara, itibar suikastlarına, diz çöktürme çabalarına." değerlendirmesini yaparken Medyaradar'ı referans göstererek "Herkes karnından konuşuyor, Odatv soruyor: Bu iki isim Sevilay Yılman ve Kenan Tekdağ mı?" başlıklı haber yapan Odatv'yi de kınadığını belirtti.

Yılman yazısında, "Medyaradar'da korkak, namussuz, şerefsiz olduğu için gerçek adıyla yazamayıp müstear ismin arkasına saklanarak yazan ve sektörde çok kişinin tanıdığı "Keskin Kalem” adlı müptezelin yalanlarını, iftiralarını referans göstererek manşetinden haberleştiren Odatv'yi esefle kınadığımı söylemeden geçmeyeceğim." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bu köşede Sezgin Baran Korkmaz ile nasıl tanıştığımı, aramızdaki hukukun ne derecede olduğunu anlatmıştım. Anlayan anladı pek güzel ama işine gelmediği için anlamak istemeyen ve şahsımla ilgili hakaretlerine, iftirasına ısrarla devam eden korkak, alçak ve de şeref yoksunu “Keskin Kalem” adlı müstear, akıllara durgunluk veren iftiralarına Medya Grup Başkanımız Kenan Tekdağ’ın da adını karıştırarak devam ettirdi. İftirasına göre; güya SBK’nın kurmayı düşündüğü haber kanalı işi varmış ve Grup Başkanımız Tekdağ da onun bu hedefi için birlikte hareket ettiği kişiymiş. Ve Sezgin Baran Korkmaz’la beni tanıştıran da Medya Grup Başkanımız Kenan Tekdağ’mış…Güya ben özel sohbetlerimizde diyormuşum ki; “SBK, yöneticilerimizi ziyaret ettiğinde bana geldi vs…”Bakın değerli okurlarım... Hani klişe olmuş bir söz vardır.

Denilir ki; “Bu iddiaları ispatlamazsınız şerefsiniz!” Ben bu cümleyi asla kurmayacağım bu yazıda. Çünkü ispatı mümkün değil zaten! Çünkü bunların hepsi, hem beni hem Habertürk kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmak için belli bir merkezden özellikle yazılması, yayılması istenen yazılar.

O yüzden de “İspatlamayan şerefsizdir” diye bir çağrıya gerek yok çünkü bu iftiraların yazılmasını isteyen de yazan da ve yayımlayan da şerefsizdir zaten benim nazarımda. Her iftiranın hesabı mahkemede görüldüğü gibi yarından sonra yeni bir suç duyurusunda bulunacağım.Hesaplaşacağız Allah'ın izniyle ama şunu bilsin herkes… Özellikle de bu iftiracıları kumanda eden merkez Babam mezardan çıksa; “Dur kızım! Sus!” dese boyun eğmeyeceğim bu yapılan şantajlara, itibar suikastlarına, diz çöktürme çabalarına."

Medyaradar'dan yanıt

Medyaradar Yılman'ın yazısına "Yarası olan gocunur" yanıtını verdi.

TIKLAYIN | Medyaradar'dan HaberTürk'e yanıt: Yarası olan gocunur



