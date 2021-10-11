Medyaradar'dan HaberTürk'e yanıt: Yarası olan gocunur

Medyaradar, "SBK hangi medya binasında konuşlandı?" başlığıyla yayımlanan yazıya tepki gösteren HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve açıklama yayımlayan Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a"Yarası olan gocunur" başlıklı açıklamayla yanıt verdi.

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Medyaradar yazılı açıklamasında, "Sitemizde yayınlanan bir haberden yola çıkarak, hem basın özgürlüğüne hem de kişilik haklarımıza karşı yapılan saldırılara karşı zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kaldığımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.

Haberde isimleri geçmemesine rağmen, bir başka web sitesinin de - hüküm içermeyen- sorduğu bir soru üzerinden, Habertürk’ten gelen ve sitemizi hedef gösteren açıklamaları şaşkınlıkla izliyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bunu yapanın da, basın özgürlüğü konusunda asıl hassasiyet göstermesi gereken bir yayın kuruluşu olması oldukça şaşırtıcıdır.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın, adı dahi geçmemesine rağmen- adeta yazıdaki benim dercesine- sitemize haberturk.com’daki köşesi üzerinden kullandığı üslup bir gazeteciye yakışmamaktadır. Sitemizin sahiplerinin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal eden bu yazı konusunda yasal haklarımız saklıdır. Habertürk yönetiminin yaptığı açıklama da aynı şekilde hukukla bağdaşmamaktadır. İsimlerinin geçtiği web sitesine asıl tepkiyi göstermemeleri bir diğer anlaşılmaz noktadır.

Habertürk’ün adının geçmediği bir yazıya verilen kurumsal açıklama da, yine kurumun yazıda yazılanları tamamen üzerine alınması anlamına gelmektedir.

Ciddi bir dille başladığımız bu yazıya, Sevilay Yılman’ın üslubuyla son verecek olursak: ’Yarası olan gocunur’ dememiz gerek.

Habertürk yönetimi ve yazarındaki bu paniğin nedenini anlamamakla birlikte, kurumsal olarak web sitemize yönelik tehditlerini de kınıyoruz.

Bir yayın kurululuşunun, bir web sitesini nasıl tehdit ettiğini gazetecilerin dikkatine sunmak için hem Habertürk’ün kurumsal açıklamasını, hem de Yılman’ın gazetecilik üslubuyla bağdaşmayan yazısını İBRET OLSUN DİYE buraya koyuyoruz.

https://www.haberturk.com/kenan-tekdag-dan-aciklama-3216800

https://www.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/3217606-haysiyet-cellatlari-yine-is-basinda"