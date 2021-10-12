Medyaradar'dan HaberTürk'e bir yanıt daha: Sevilay Yılman sitemizi tehdit etti, mafya mısınız, yayın kuruluşu mu?

Medyaradar, "SBK hangi medya binasında konuşlandı?" başlığıyla yayımlanan yazıya tepki gösteren HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve açıklama yayımlayan Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a ikinci kez yanıt verdi. Yanıtta, Yılman'ın siteyi ve çalışanları tehdit ettiği belirtilerek, "Mafya mısınız? Yayın kuruluşu musunuz?" diye soruldu.

Açıklamada, Yılman'ın yakın çevresine "Kenan abi (Tekdağ) ve ben Medyadar’ı bitirmeye yemin ettik. Çok bilendik. O siteyi yok edeceğiz" dediği öne sürüldü.

"Bu tehditler bir kez daha tekrarlanırsa, Habertürk yönetimi talimatıyla yapıldığına kanaat getirip, gerekli suç duyurusunda bulunacağız" denilen açıklamada, "Habertürk yönetimindeki bu paniğin nedeni nedir Yılman ve Tekdağ kendilerinin adının geçmediği bir yazı nedeniyle neden böyle agresif davranmakta ve neyi gizlemeye ya da önlemeye çalışmaktadır?" diye soruldu.

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Açıklamanın tamamı şöyle:

Medyaradar ailesi olarak kamuoyunun önüne, ikinci bir zorunlu açıklamayla çıktığımız için öncelikle üzüntümüzü dile getirmek isteriz.

Ancak Habertürk yönetimi (Yönetim kurulu başkanı Kenan Tekdağ) ve yazarı Sevilay Yılman’ın, sitemizde çıkan ve adlarının dahi geçmediği bir yazı üzerinden verdiği panik içindeki tepkileri, dün itibarıyla farklı bir boyut kazandı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, sitemiz çalışanları ve yönetimini tehdit etme cüretini göstermiştir. Sağda solda yakın çevresine bir süreden beri, ‘Kenan abi (Tekdağ) ve ben Medyadar’ı bitirmeye yemin ettik. Çok bilendik. O siteyi yok edeceğiz.’ sözler sarf etmiştir.

Bu tehditler karşısında öncelikle yine yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Çünkü Yılman’ın bu tehditleri söylediği gibi Habertürk yönetiminin talimatıyla mı yaptı, yoksa başka bir saikle mi yaptığı merak ediyoruz.

Uzun lafın kısası, bu tehditler bir kez daha tekrarlanırsa, Habertürk yönetimi talimatıyla yapıldığına kanaat getirip, gerekli suç duyurusunda bulunacağız.

Turgay Ciner’e sesleniyoruz;

Buradan eski bir savcı ve avukat olan Kenan Tekdağ ve özellikle Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner’e sesleniyoruz.

Adının önünde ‘Habertürk yazarı’ sıfatını taşıyan bu şahıs, söylediği gibi sizin talimatınız ve bilginiz dahilinde mi bizi tehdit etmiştir?

Etmemişse, kurum kural ve regülasyonları çerçevesinde gereğini yapacağınızı düşünüyoruz.

Şu soruları da, tüm kamuoyunun şahitliğinde Habertürk yönetimine yöneltiyoruz:

1. Gücünün özgürlüğünde olduğunu iddia eden bir yayın kuruluşu, nasıl bir başka yayın kuruluşunun basın özgürlüğüne kast etmeye çalışır?

2. Mafya mısınız? Yayın kuruluşu musunuz?

3. Sevilay Yılman üst düzey yöneticisiyle kafa kafaya vererek, tehdit kumpasları mı kurmaktadır?

4. Yılman sizin adınıza başkalarını tehdit edecek gücü nereden bulmaktadır?

5. Yoksa Yılman sizin adınızı kullanarak nüfuz ticareti mi yapmaktadır?

6. Yılman bir gazeteci midir, yoksa kendi kişisel hesaplarıyla hareket eden bir 'kalem' midir?

7. Habertürk yönetimindeki bu paniğin nedeni nedir?

8. Yılman ve Tekdağ kendilerinin adının geçmediği bir yazı nedeniyle neden böyle agresif davranmakta ve neyi gizlemeye ya da önlemeye çalışmaktadır?

Bu soruların hepsi çok önemli ve cevaba muhtaç…

Ama her şeyden önemlisi, Türkiye’nin önde gelen bir yayın kuruluşunun, bu şekilde adının skandallara karışması öncelikle ülke medyamız adına utanç vericidir.

Medyaradar olarak düşüncemiz şu: Habertürk’ün son zamanlarda karıştığı sayısız skandalın sorumlusunu başka yerde aramasına gerek yok. Kendi ayıplarını başkalarını tehdit ederek örtemezler. Biz buna boyun eğmeyeceğiz!