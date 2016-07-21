Meclis'in bombalanan bölümü müze olacak

Darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) TSK'nın içinde yer alan bir grup cuntacı tarafından bombalanan bölümü müze yapılacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Milli egemenliğin sembol yerinde o bombayı gördünüz, onu saklayacağız. Şimdi bir ilim heyeti nasıl saklanacak ve nasıl bir müze olmalıdır onun çalışmasını yapıyor" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanlarından oluşan heyeti Meclis tören salonunda kabul etti. Kabulde konuşan Meclis Başkanı Kahraman, "Bahçedeki çukuru da ,tankın ezdiği arabayı da oraya koyacağız" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da "terör örgütünün verdiği zararları gidermek için üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını" ifade etti. Feyzioğlu, "Hain darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'de ne adliye, ne adalet, ne de biz vardık" dedi.

Feyzioğlu, darbeden haberi olmayarak kandırılan erlerin mümkün olan en kısa sürede ocaklarına ve ailelerine dönmesinin normalleşmeye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.