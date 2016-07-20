Meclis’te 'Sayın Öcalan' gerginliği; Sırrı Süreyya Önder polisler eşliğinde çıkarıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının darbe girişimini nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yaptığı ziyaret sırasında az önce büyük gerginlik yaşandı.

Ziyarette bulunan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuşması sırasında "Sayın Öcalan" diye bahsedince sivil toplum kuruluşları üyelerinden tepki geldi.

Bu sırada bazı ziyaretçilerin Önder'e doğru hamle yapması üzerine araya Meclis polisleri girdi. Sırrı Süreyya Önder hemen tören salonundan polisler eşliğinde çıkarıldı.