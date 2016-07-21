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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP’den OHAL’e tepki: Bu Meclis’e vefasızlıktır!

MHP'de ilk açıklamayı Bahçeli'nin yapacağı öğrenildi

21 Temmuz 2016 04:10

Olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesine ilk tepki CHP’den geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu Meclis’e nankörlüktür” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha sonra konuşacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı 3 aylık OHAL'e CHP'den tepki geldi. CNN Türk'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Bu Meclis'e vefasızlıktır, nankörlüktür, sivil darbedir" dedi.

Olağanüstü Hal ilanıyla ilgili CHP MYK toplantısında da kapsamlı değerlendirme yapılacak.

MHP'den kanadından ise açıklamanın Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yapılacağı öğrenildi.

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CHPÖZGÜR ÖZELOHALilk tepkivefasızlık

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