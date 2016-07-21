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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dünya OHAL ilanını nasıl gördü?

Erdoğan, 3 ay süresince olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu

21 Temmuz 2016 03:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası  Türkiye'de ​3 ay süresince olağanüstü hâl ilan edildiğini açıklaması dünya basınında da son dakika olarak geçti.

Dünya basını haber ajansları son dakika olarak böyle geçti:

AFP

3 aylık OHAL kararı AFP tarafından da son dakika olarak duyuruldu. AFP haberiCumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'deki darbenin ardından 3 ay süreli OHAL ilan edildiğini açıkladı' başlığıyla yayınladı.

Associated Press

'Başarısız olan darbe girişiminin ardından 3 aylık OHAL ilan edildi.' başlığıyla okuyucularına ulaştırdı.

Russia Today

Rusya'nın Russia Today yayın organı 'darbe girişiminin ardından Türkiye'de 3 aylıkolağanüstü hal ilan edildi' başlığıyla duyurdu.

Haaretz

İsrail'in Haaretz Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı OHAL kararını son dakika olarak duyuran yayın organlarından bir tanesi oldu.

SKY News

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üç aylık olağanüstü hal ilan edildi' başlığıyla duyurulan haberde Cumhurbaşkanı'nın sözlerine de yer verildi. Cumhurbaşkanı'nın darbeyle bağlantılı şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik operasyonun sona ermedi sözlerine yer verildi.

CNN

ABD'nin CNN Televizyon kanalı da OHAL kararını Cumhurbaşkanı erdoğan'ın sözleri aracılığıyla duyurdu. CNN haberi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 ay süreyle OHAL ilan edilmiştir.' başlığıyla duyurdu.

Al Arabiya

Al Arabiya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vererek '3 aylık OHAL kararının hukuk devletine ve özgürlüklere karşı olmadığını' duyurdu.

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