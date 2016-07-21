MGK Bildirisi: Olağanüstü hal tavsiyesi tehditlerin ortaya kaldırılmasına yöneliktir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu, "Olağanüstü hal tavsiyesi tehditlerin ortaya kaldırılmasına yöneliktir" ifadeleri yer aldı.

MGK bildirisinde, "Kurulumuz demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı bir kez daha teyid etmiştir. Toplantıda Kurul üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda bundan sonra atılması gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür" denildi.

Olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulduğu belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi: "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

MGK bildirisinde, olağanüstü hal ilanı hakkında, "Bu tavsiye sadece ve sadece demokrasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneliktir." açıklaması yapıldı