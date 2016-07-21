T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

MGK Bildirisi: Olağanüstü hal tavsiyesi tehditlerin ortaya kaldırılmasına yöneliktir

MGK bildirisinde, Anayasa'nın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilanı tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığını söyledi

21 Temmuz 2016 03:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu, "Olağanüstü hal tavsiyesi tehditlerin ortaya kaldırılmasına yöneliktir" ifadeleri yer aldı.

MGK bildirisinde, "Kurulumuz demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı bir kez daha teyid etmiştir. Toplantıda Kurul üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda bundan sonra atılması gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür" denildi.

Olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulduğu belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi: "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

MGK bildirisinde, olağanüstü hal ilanı hakkında, "Bu tavsiye sadece ve sadece demokrasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneliktir." açıklaması yapıldı

ETİKETLER

milli güvenlik kurulumgkolağanüstü halterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24