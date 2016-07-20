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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cunta operasyonu Meclis'te; 8 üst düzey yönetici görevden alındı

İki yöneticinin de görev yerleri değiştirildi

20 Temmuz 2016 14:25

TBMM’de darbe girişiminin hemen ardından üst düzey 8 yönetici görevden alındı. İki yöneticinin de görev yerleri değiştirildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın bu kişilerin daha önceden görevden alınmasına karar verdiği belirtilirken, operasyon cemaatçilerin tasfiyesi olarak yorumlandı. Görevden alınanlar arasında iki genel sekreter yardımcısı, hukuk hizmetleri başkanı ve başkan yardımcısı, bütçe hizmetleri başkan yardımcısı, araştırma hizmetleri başkanı, basın ve halkla ilişkiler başkan yardımcısı, destek hizmetleri başkan yardımcısı görevden alınırken, iki başkan yardımcısının da görev yerleri değiştirildi.

 

200 kişi iddiası

 

Öte yandan TBMM yönetimi cemaatçi personelle ilgili tarama başlattı. Sayıları 200 civarında olan cemaatçilerin görevlerine son verilmesi bekleniyor. Buna ilişkin operasyon diğer kamu kuruluşlarında yapılan çalışmayla paralel yürüyecek.

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