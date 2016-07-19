TBMM bombalanınca ortaya çıktı; Meclis'te 'Savaş Kurulu' yok

TSK içerisinde yapılanan cuntacı askerlerin darbe girişimi düzenledikleri 15 Temmuz gecesi TBMM’ye atılan bombaların ardından, Genel Kurul’un altında bombalara dayanıklı olan ve çatışma zamanlarında Meclis’i açık tutmayı amaçlayan bir ‘Savaş Kurulu’ salonu bulunmadığı ortaya çıktı. Güvenlikten sorumlu AK Partili İdare Amiri Salim Uslu idari zafiyet olduğunu söyledi. Meclis bombalandığında uzun süre sığınağın anahtarı bulunamadı. Kalorifer borularının arasından karanlık dar koridorlardan geçen milletvekilleri, nemli ve izbe beton bloklar arasında bekledi.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri, Genel Kurul’un altında bombalara dayanıklı olan ve çatışma zamanlarında Meclis’i açık tutmayı amaçlayan bir ‘Savaş Kurulu’ salonu bombalamanın ardından öğrendiler. Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşananların ardından dün Başkanlık Divanı’nı olağanüstü toplayarak acil güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

Divan’da özellikle Genel Kurul’un bombalandığı dakikalarda yaşananlar konuşuldu. Kahraman ve milletvekilleri sığınağa yöneldiğinde uzun süre sığınağın anahtarı bulunamadı. Kalorifer borularının arasından karanlık dar koridorlardan geçen milletvekilleri, şartları bir depodan bile kötü olan nemli ve izbe beton bloklar arasında beklemek zorunda kaldılar.

"İdari kusur var"

Güvenlikten sorumlu AK Partili İdare Amiri Salim Uslu, o gece yaşananlarda idari kusurlar bulunduğunu belirterek, gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Uslu, “1998’de bu konu gündeme geldiğinde o dönemin Güvenlik İdare Amiri, böyle bir salon bulunduğunu ve periyodik bakımlarının, temizliğinin yapıldığını söylemişti. Herkes de böyle biliyordu. Cuma gecesi öğrendik ki böyle bir şey yok. Bürokratlar arasında da ne böyle bir salondan haberdar olan var ne de bunun bakımından sorumlu olan” dedi. Kriz ve saldırı durumlarıyla ilgili birçok zafiyetin belirlendiğini vurgulayan Uslu, bir Acil Eylem Planı oluşturulacağını söyledi.

Sinyal bozucu radar

Başkanlık Divanı’nda, bombalı saldırı riskini azaltmak için Meclis’e sinyal bozucu radar kurulması, tahliye tünelleri açılması gibi ek güvenlik önlemleri üzerinde çalışılması kararlaştırıldı.