TBMM'nin yeni başkanı MHP'nin desteğiyle AKP'li İsmet Yılmaz oldu

AKP'li İsmet Yılmaz, dördüncü turda 258 oyla TBMM Başkanı oldu. Deniz Baykal, 182 oy alırken, 547 milletvekilinin katıldığı oylamada 78 oy geçersiz sayıldı. Oylamada 29 boş oy kullanıldı.

Meclis Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda dört adayın hiçbirinin seçilmek için gereken 3'te 2 çoğunluğa (367 oy) ulaşamadığı TBMM’de üçüncü tur oylamadan da sonuç alınamadı. 3. turda 259 oy alan AKP adayı İsmet Yılmaz ile 129 oy alan CHP adayı Deniz Baykal 4. tura kaldı. Ekmeleddin İhsanoğlu 80, Dengir Mir Mehmet Fırat ise 78 oyda kaldı.

4. turda kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan aday TBMM'nin 25. dönem başkanı olacaktı.

AKP'li İsmet Yılmaz, dördüncü turda 258 oyla TBMM Başkanı seçildi. Deniz Baykal, 182 oy alırken, 547 milletvekilinin katıldığı oylamada 78 oy geçersiz sayıldı. Oylamada 29 boş oy kullanıldı.

Geçersiz oylar Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin daha önce belirttiği gibi MHP'liler tarafından kullanılırken, HDP'lilerin büyük bir kısmı Deniz Baykal'a oy verdi. 29 HDP'li ise boş oy kullandı.

Bahçeli'nin İhsanoğlu resti Ankara gündemine oturdu

"HDP destek verirse Deniz Baykal'a oy vermeyiz" açıklaması ile tartışmaya yol açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi öncesi "Meclis başkanlığı 4. tur oylamasına bizim adayımız kalmazsa 80 geçersiz oyumuz çıkar" açıklaması 4. tur oylamasından önce sonuca dair fikir verdi.

İlk üç turdan sonuç çıkmadı

Meclis Başkanlığı seçiminin dünkü ilk tur oylamasında, Milli Savunma Bakanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 256, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 125, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu 81, HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 81 oy aldı. 2 oy boş çıktı.

İkinci turda Deniz Baykal 128, Ekmeleddin İhsanoğlu 80, Dengir Mir Mehmet Fırat 80 oy aldı.

Bugün yapılan üçüncü tur oylamada İsmet Yılmaz 259 Deniz Baykal 129, Ekmeleddin İhsanoğlu 80, Dengir Mir Mehmet Fırat 78 oy aldı. İki oy da boş çıktı.

4. turda AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yarıştı.

İsmet Yılmaz, 258, Deniz Baykal ise 182 oy aldı.

MHP, Baykal'ı desteklemeyip geçersiz oy verdiği için en yüksek oyu alan İsmet Yılmaz yeni Meclis Başkanı oldu.

547 milletvekilinin oy kullandığı son turda 29 oy boş, 78 oy ise geçersiz çıktı. Bu sonuçlara göre HDP'lilerin büyük bir kısmı son turda Deniz Baykal'a oy verdi.

Sonuçların açıklanmamasından sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan İsmet Yılmaz, yeni bir Anayasanın gerekliliğine ve kuvvet ayrılığına vurgu yaparak, "Milletimiz TBMM'den öncelikle yeni bir Anayasa beklemektedir. Kuvvetler ayrılığı güçler kavgası değil Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda medeni bir işbirliğidir" dedi.

Görevini tarafsızlıkla yapacağına vurgu yapan Yılmaz, "Bu yüce Meclis'e başkan seçerek omuzlarıma yüklediğiniz göre sorumluluk ve onur nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın öncelikle şunu bilmesini isterim Meclis Başkanı olarak görevde kaldığım süre içerisinde Anayasa, iç tüzük ve hukuk kuralları çerçevesinde tam bir tarafsızlıkla yüce Meclis'e hizmet etmeye çalışacağımı huzurlarınızda ifade etmek isterim. Şimdiden destekleriniz ve uyarılarınız için teşekkür ederim. Bu Meclis istiklal savaşını yöneten Başkomutanı tayin eden devleti ve milleti kuran gazi Meclisidir. Milli iradenin en somut göründüğü yerdir" diye konuştu.

'Kum saati işlemeye başladı'

Yılmaz, "Burası demokrasinin kalbidir. Yasama organı iyi çalıştıkça halkın sorunlarına çözüm buldukça halkın geleceğe dönük umutları artacaktır. Bize düşen Meclis'in itibarını en yüksekte tutmaktır. Bunu da bizden bekleneni yaparak gerçekleştirebiliriz. Yapacak çok işimiz var. Vaktimiz az. Kum saati işlemeye başladı. Bu da bize Meclis'in her anını değerlendirmemiz bir dakikasını bile boşa harcamamız gerektiğini göstermektedir. Meclisimiz her sorunun çözüm adresidir" dedi.

'Milletimiz TBMM'den öncelikle yeni bir anayasa beklemektedir'

Yeni bir Anayasanın yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Milletimiz 25. Dönem TBMM'den öncelikle yeni bir Anayasa beklemektedir. Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik ve demokratik seviye yeni bir Anayasayı zorunlu kılmaktadır. Yeni Anayasanın gerektiği noktasında toplumda aslında çok geniş bir mutabakat da mevcuttur. Yeni bir Anayasayı birlikte yapmamız gerekir. İyi işleyen demokrasi içinde, Anayasadan, beklenen toplumsal siyasal sorunların çözümü için gerekli zemini sağlamaktır. Yeni Anayasa hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katılmasıyla herkesin sahip çıkacağı bir Anayasa yapılabilir" diye konuştu.

'Kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda medeni bir işbirliğidir'

Kuvvetler ayrılığı vurgusu yapan Yılmaz, "Bu dönemde devlet gücünü kullanan organlar arasındaki işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. Kuvvetler ayrılığı hiçbir şekilde güçler kavgası değildir. Kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliğidir" dedi.

'Çoğulculuk herkesin kendi kimliğiyle toplumsal yaşama katılmasıyla mümkündür'

Yılmaz, "Bize düşen farklı dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini bir arada ve zenginlik olarak görmektir. Çoğulculuk herkesin kendi kimliğiyle toplumsal yaşama katılmasıyla mümkündür. Bu konuda ihtiyaç duyduğumuz şey, kendi kültürel değerlerimize bu gözle bakmaktır. Evrensel değerleri benimseyen, farklılıklarını barış içinde yaşatabilen bir Türkiye ile geleceğe umutla bakabiliriz. Bir kez daha şahsıma gösterilen itimatta teşekkür ediyor, yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum" diyerek Meclis'te bulunan milletvekilleri ile tokalaştı.

CHP'li milletvekili MHP milletvekillerini alkışladı

TBMM Başkanı'nın İsmet Yılmaz olduğunun açıklamasının ardından CHP sıralarından bir milletvekili MHP sıralarındaki milletvekillerini alkışladı.