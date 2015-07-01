Bahçeli'den 'Ya İhsanoğlu seçilir ya da AKP Meclis Başkanlığı'nı alır' resti!

"HDP destek verirse Deniz Baykal'a oy vermeyiz" açıklaması ile tartışmaya yol açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi öncesi "Meclis başkanlığı 4. tur oylamasına bizim adayımız kalmazsa 80 geçersiz oyumuz çıkar" dedi. Bahçeli'nin bu açıklaması, üçüncü turda en çok oy alan iki adayın katılabildiği son turda CHP'nin MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermemesi halinde AKP adayı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesi anlamına geliyor. Ancak MHP'nin resti nedeniyle CHP'nin, TBMM Başkanlığı'nı AKP'ye bırakmamak için, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile ortak aday gösterdiği İhsanoğlu'na 3. turdan itibaren destek vererek manevra yapma ihtimali bulunuyor.

TBMM Başkanlığı için bugün 3. ve son tur olan 4. oylamalar yapılacak. Üçüncü turda TBMM üye tamsayısının (550) salt çoğunluğu olan 276 oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek. Ancak bu tura kendi adayları ile giren dört partinin de 276 milletvekili bulunmuyor. AKP 258, CHP 132, MHP ve HDP'nin de 80'er milletvekili bulunuyor. Üçüncü turdan da sonuç alınamaması durumunda 4. tura sadece en çok oy alan iki aday katılabiliyor. Son turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilebiliyor. Parlamentodaki sandalye dağılımı dikkate alındığında, CHP'nin MHP adayı lehine manevra yapmaması durumunda dördüncü tura AKP adayı İsmet Yılmaz ile CHP adayı Deniz Baykal kalacak. MHP son turda geçersiz oy kullanacağını açıkladığı için, Baykal HDP'nin 80 milletvekilinin desteğini alsa da 258 milletvekili bulunan AKP'nin adayını geçemeyecek.

Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"MHP, tüm oylamalarda Meclis'te bulunarak Sayın İhsanoğlu'nu sonuna kadar destekleyecek ve demokratik tavrını gösterecektir. Sayın İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması yönünde siyasi faaliyet gösteren CHP'nin, TBMM Başkanı seçiminde tutarlılık imtihanından geçeceği çok açıktır. "Dördüncü turda da kendi adayımıza oylarımızı kullanacağız. 80 milletvekili de orada olacak. Diyeceksiniz ki 'iki adayın dışında oy pusulasında isim yok; o zaman ne yapacaksınız?' 80 tane geçersiz oy çıkacak demektir, bunun manası odur."

Bahçeli CHP'nin İhsanoğlu'na destek vermesi için çağrı yaptı

MHP lideri Bahçeli, 7 Haziran seçiminden sonra ilke kez toplanan MHP TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada da CHP'ye kendi adayları Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemeleri için çağrı yaptı. İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayları olduğunu hatırlatan Bahçeli, "CHP’nin, TBMM Başkanı seçiminde tutarlılık imtihanından geçeceği çok açıktır" diye konuştu.

CHP'den ilk tepki

Devlet Bahçeli’nin 4. tur kararına CHP’li Aytun Çıray'dan geldi. CNN Türk’ten Dicle Canova’nın bildirdiğine göre, Aytın Çıray, “Bahçeli AKP adayının seçilmesinin önünü açıyor tutumunu çelişkili buluyorum” dedi.