Bahçeli'nin CHP'ye yaptığı 'İhsanoğlu'na destek verin' çağrısına Baykal'dan ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Başkanlık seçimlerinde, "Her 4 turda da, kendi adayımıza oy vereceğiz. Eğer 4. tura kendi adayımız kalamazsa MHP'nin 80 oyu da boş çıkacaktır" açıklaması Ankara gündemine oturdu. Bu sözlerin ardından gözler CHP'nin adayı Deniz Baykal'a çevrildi. Baykal, Bahçeli'nin açıklaması hakkında ''Şu an için herhangi bir görüş bildirmem mümkün değil. Bunları daha sonra uzun uzun konuşuruz'' yanıtını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bahçeli'nin bu mesajı "çatı adaya vurgu yaptı" olarak yansıdı. MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu da, "CHP bizim adayımızı desteklesin" dedi.

Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday İhsanoğlu'ydu. TBMM seçimlerinde de onlar bizim desteğimizi bekleyeceğine bizim adayımızı desteklesinler" dedi.

Halaçoğlu, "CHP ile herhangi bir temasınız oldu mu" sorusuna ise, "Hayır olmadı. Gelsinler temasta bulunsunlar" cevabını verdi.