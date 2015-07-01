Demirtaş: Meclis başkanlığı koltuğunu AKP'ye vermek istemiyoruz; Bahçeli'yle oturup sorunları konuşalım

TBMM’de kendilerini yok saydığını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “MHP ile her sorunu masada konuşup çözmeye hazırız. Halk bizi sorunları çözelim diye parlamentoya gönderdi” dedi. Demirtaş, TBMM başkanlık seçimiyle ilgili olarak da "Biz Meclis başkanlığı konusunda netiz. AKP'ye o koltuğu vermek istemiyoruz. Birkaç saat sonra o koltuk dolmuş olacak, hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, parti genel merkezine girişinde MHP’nin kendilerine yönelik tavrı ve Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Söyledikleri her şeyin

altında AKP sevdası yatıyor’

Demirtaş, "Dikkat ederseniz 'HDP düşmanlığı' adı altında AKP’siz koalisyon seçeneklerini ortadan kaldırıyorlar. Meclis Başkanlığı seçiminde AKP’nin önünü açıyorlar. AKP politikalarının bir kez daha Türkiye’de hakim olması için MHP örtülü bir destek sunuyor. Fakat bunu aleni ve açık bir şekilde AKP için yapıyoruz diyemedikleri için HDP’ye saldırarak, düşmanlık, ötekileştirici bir dil kullanarak yapma gayreti içerisindeler Söyledikleri her şeyin altında AKP sevdası yatıyor. Bu çok iyi anlaşılıyor. Takdir kendilerinin. Kendi siyasetlerini ya da siyasetsizliklerini biz belirleyecek değiliz" dedi.

‘MHP ile aynı masada

oturup konuşmaya hazırız’

Demirtaş, "HDP bildiği, inandığı ve arkasında durduğu ilkeler doğrultusunda dürüst siyasetini yapmaya devam edecektir. Bütün bu ağır ithamlara rağmen bizim duruşumuz şudur; Ülke sorunlarının çözümü için, yurttaşlarımızın özgürlüğü için biz MHP ile ülkenin her sorununu aynı masada oturup konuşmaya hazırız. Bizim siyasetimiz budur. Bizim kimseye düşmanlaştıran, yok sayan, itibarsızlaştıran, seçmen iradesini hiçleştiren bir tutum içerisinde olmadık ve olmayız. Ucuz bir politika partimize yakışmaz. Halk bizi ’ülkenin sorunlarını çözelim’ diye Meclis’e gönderdi. Bunun için oy verdi. Biz bunun hakkını vermek istiyoruz. Biz Meclis’te bulunduğumuz her dakika barışı, kardeşliği, eşitliği, adaleti ve bu duyguları büyütecek politikayı halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Öteki durum bizi ilgilendirmez. Kendileri bilirler. Ne yapacaklarına kendileri karar verirler" diye konuştu.

‘Koltuğun bu dönemde

AKP’de olmaması gerekiyor diyoruz’

Demirtaş, "AKP ve HDP’nin adayı son tura kaldığında tavırları ne olacak merak ediyorum. Özellikle AKP’nin politikalarına ağır eleştiriler yapmış diğer muhalefet partileri ne yapacaklar doğrusu onların tutumunu merak ediyoruz . Biz tutumumuzu açıkladık; 'Koltuğun bu dönemde AKP’de olmaması gerekiyor' diyoruz. Bu kadar netiz. Diğer partiler bunu söyleyebiliyor mu yoksa AKP’nin koltuk değneği olmaya devam edecekler mi? İzleyeceğiz. Birkaç saat sonra netleşmiş olacak. Meclis Başkanlık koltuğuna bugün HDP'nin desteklediği Dengir Mir Mehmet Fırat oturur diye düşünüyoruz. Onun dışında henüz grubumuzda başka adayı destekleme düşünülmedi. Milletvekillerimizde bu konuda kendi iradeleriyle hareket ediyorlar. Bizim başka adayı destekleme gibi bir kararımız yok. İstemiyorsanız Dengir Bey’i desteklersiniz. Başka bir seçenek bu. AKP’nin adayı desteklenmiyorsa Dengir Bey’i destekleyerek hay hayli Meclis’te iyi bir değişikliğe imza atabilirler" ifadelerini kullandı.