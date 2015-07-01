Bahçeli: HDP Baykal'ı açıkça desteklemezse takdir milletvekillerimizindir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanlığı seçiminde son turda CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı destekleyip desteklemeyecekleriyle ilgili olarak, HDP bir aday için son turda açık destek ilan ederse o zaman biz onunla aynı adaya oy vermeyiz. Ama açık destek olmazsa milletvekillerinin takdiridir, karışmayız” dedi.

TBMM’de dün yapılan başkanlık seçiminin ilk iki turunda dört adaydan hiçbiri seçilmek için gereken 3'te 2 çoğunluğa (367 oy) ulaşamadı.

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 256 oy aldığı ilk tur oylamada, en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlık yaptığı için oy kullanamayan Deniz Baykal 125, MHP’li Ekmeleddin İhsanoğlu 81, HDP’li Mehmet Mir Dengir Fırat 81 oy aldı. 80'er milletvekili bulunan MHP ve HDP'nin adayları gruplarından bir milletvekili daha fazla oy almış oldular. İlk tur oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.

Adaylar, 2. turda da 367 oy almaya çalıştı. Ancak 1. turdaki tablo 2. turda da değişmedi. 2. turda alınan kullanılan 545 oyun dağılımı şöyle oldu:

İsmet Yılmaz: 256

Deniz Baykal: 128

Ekmeleddin İhsanoğlu: 80

Mehmet Mir Dengir Fırat: 80

Geçersiz: 1 oy

Meclis başkanlığı seçiminin hemen ardından gazetecilere konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “HDP Deniz Baykal’ı desteklerse biz desteklemeyiz” dedi.

Daha sonra ise Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Devlet Bahçeli, hangi koşullarda Baykal’ı destekleyeceklerini şu sözlerle anlattı:

“Buna yarın (bugün) grup toplantımızda karar vereceğiz. Ancak HDP bir aday için son turda açık destek ilan ederse o zaman biz onunla aynı adaya oy vermeyiz. Ama açık destek olmazsa milletvekillerinin takdiridir, karışmayız.”