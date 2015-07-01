Bahçeli'den AKP ile koalisyon yorumu: Bizimle kesinlikle olmaz!

“Her iki partinin tabanı da AKP-MHP koalisyonu istiyor” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’a sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Beşir Atalay söylemiş. Bakan iken biliyorsunuz kendisine randevu vermemiştim. Tamamen kara propaganda yapıyor. Tabanlarımızın böyle bir beklentisi kesinlikle yok. Onun amacı başka. Çünkü HDP ile kurmak istemiyor. Oysa her şeyi HDP ile kotardılar. Baştan kurdukları koalisyona devam etsinler. Bizimle kesinlikle olmaz” diye konuştu.

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Bahçeli, Meclis Başkanı seçiminde son tura CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a destek verip vermeyecekleriyle ilgili olarak da “Buna yarın (bugün) grup toplantımızda karar vereceğiz. Ancak HDP bir aday için son turda açık destek ilan ederse o zaman biz onunla aynı adaya oy vermeyiz. Ama açık destek olmazsa milletvekillerinin takdiridir, karışmayız” dedi.

Muharrem Sarıkaya’nın Habertürk gazetesinin bugünkü (1 Temmuz 2015) nüshasında yayımlanan, “Koalisyon, turdan çıkar” başlıklı yazısı şöyle:

Genel kurulda başkanlık seçimi yapılırken, Meclis’te dört siyasi partinin lideriyle sohbet olanağı buldum.

Hepsi de erken genel seçimi daha uzak bir ihtimal olarak görürken, ortak beklentisi “Koalisyon turlar yapıldıktan sonra ortaya çıkar” yönünde oldu.

Meclis’te ilk sohbet fırsatı bulduğum kişi Başbakan Ahmet Davutoğlu idi.

Yazılmamak kaydıyla sorularımızı yanıtladı.

Koalisyona dönük görüşleri açısından şu kadarını yazabilirim ki, Davutoğlu da turlardan bir sonuç alacağına ve hükümetin kurulacağına inanıyor.

Diğer liderler gibi o da seçimi “en son ve en uzak ihtimal” görüyor.

‘Öncelik olamaz...’

İkinci sohbet olanağı bulduğum ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Odasındaki sohbetimizde, hafta sonu gazetelerde yer alan “Rövanşist olmayacağız; kin gütmeyeceğiz; dosyalar önceliğimiz değil” demeci ile TBMM grup konuşması arasında fark olduğunu anımsattım.

“Aslında arasında fark yok” diye başladı, “Dosyaları getirmek istesek de hemen getirme şansımız yok. Onların yeniden açılması için yasal bir prosedürün işlemesi gerekir; bir avukat veya savcıya sorarsanız size anlatır” dedi.

AK Parti-CHP koalisyonu beklentisinin arttığını anımsattığımda ise yanıtı şöyle oldu:

“Ben olabileceği kanaatinde değilim. Ancak Davutoğlu bir gelsin, ne diyecek, bizim önerilerimize nasıl yaklaşacak onları görelim. İlkelerimizi kabul edeceğinden endişem var ama yine de Davutoğlu’nu dinlemem lazım.”

Kılıçdaroğlu bu aşamada Suriye’de olası bir güvenlik bölgesi oluşturulması için ABD, Rusya ve İran ile de görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“IŞİD’in Türkiye’de sağlam bir yapılanması var. Orada yapılan her şeyin bir sonucu olacağı da unutulmamalı” vurgusu yaptı.

Şu kadarını söylemeliyim ki, Kılıçdaroğlu bir süredir iyi bir politika kurucusu gibi hareket ediyor.

MHP: Bizimle olmaz...

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile kuliste otururken sohbet olanağı buldum.

AK Parti ile CHP koalisyonu olasılığının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

“Seçim öncesi ve sonrası ortaya çıkan toplumsal kırılmanın onarılması için bu koalisyonun olması daha iyi” dedi.

AK Parti’den gelen, “İki partinin tabanı da AK Parti- MHP koalisyonu istiyor” açıklamasına ise Bahçeli’nin tepkisi şöyle oldu:

“Beşir Atalay söylemiş. Bakan iken biliyorsunuz kendisine randevu vermemiştim. Tamamen kara propaganda yapıyor. Tabanlarımızın böyle bir beklentisi kesinlikle yok. Onun amacı başka. Çünkü HDP ile kurmak istemiyor. Oysa her şeyi HDP ile kotardılar. Baştan kurdukları koalisyona devam etsinler. Bizimle kesinlikle olmaz.”

Bu aşamada hükümetin kesinlikle kurulması gerektiğini vurguladı.

CHP ile kurulamaması halinde “ülkenin hayrı için koalisyona girip girmeyeceğini” sordum, Bahçeli’nin yanıtı şöyle oldu:

“Buna önce Tayyip Erdoğan müsaade etmez, yolundan çevirir. Ayrıca biz anamuhalefet olmak istiyoruz. Ben turlardan bizsiz bir hükümetin çıkacağına inanıyorum.”

Bahçeli, bu aşamada HDP ile neden olamayacaklarının gerekçesini de net anlattı:

“Biz % 13 seçmenin oyunu yok saymıyoruz. Biz teröristle işbirliği içinde olanları yok sayıyoruz. Terör unsurlarıyla bağını kessin, Kandil’le temasını koparsın, silahların bırakılması çağrısı yapsın o zaman bakarız.”

Baykal şartı

Bu aşamada son turda Baykal’a destek verip vermeyeceklerini sorduğumuzda ise yanıtı şöyle oldu:

“Buna yarın (bugün) grup toplantımızda karar vereceğiz. Ancak HDP bir aday için son turda açık destek ilan ederse o zaman biz onunla aynı adaya oy vermeyiz. Ama açık destek olmazsa milletvekillerinin takdiridir, karışmayız.”

‘İçten dıştan hayır’

Bahçeli oyunu kullanmak için genel kurul salonuna giderken, Didem Arslan Yılmaz ve Suat Toktaş ile kuliste HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la sohbet ettik.

Demirtaş da AK Parti- CHP koalisyonunu daha yakın ihtimal olarak gördüğünü söyledi.

Suat Toktaş seçimi anımsattığında ise esprili bir tonda, “Durun ne seçimi, daha yorgunluğu atamadık” dedi.

AK Parti’nin HDP ile koalisyonunun imkânsız olduğunu da şöyle dile getirdi:

“Ne içeriden ne de dışarıdan AKP ile koalisyonda olmayacağımızı baştan açıkladık. Ama bütün bunlara karşın AKP bizimle koalisyon isterse şartlarımız belli, o zaman gelirler bakarız. Ben ilk turda bir sonucun çıkacağını sanmıyorum. Son turda AKP ile CHP kurarlar.”

TBMM’deki dört liderin koalisyona bakışı dün böyleydi.