Bahçeli: HDP Baykal’a destek verirse, biz oy vermeyiz

TBMM Başkanlığı ile ilgili kulislerde pek çok iddia dolaşırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’den beklenmedik bir çıkış geldi. Radikal yazarı Murat Yetkin'in Meclis kulislerinden bildirdiğine göre, Bahçeli, "Eğer HDP yarın Meclis başkanlığı için Deniz Baykal'a desteğini açıklarsa, biz asla Deniz Baykal'a oy vermeyiz" dedi.

İlk 2 turda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı Meclis Başkanlığı seçimlerinin sonucu, yarın yapılacak 3. veya 4'üncü turda belli olacak. 3. turda başkan seçilecek adayın 276 milletvekilinin oyunu alması gerekecek. Son tura, üçüncü turda en yüksek oyu alan iki aday kalacak ve en çok oyu alan aday TBMM Başkanı seçilecek.