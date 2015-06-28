AKP'nin 4 dakika süren Bahçeli ziyaretinde ne oldu?

AKP'nin TBMM Başkanı adayı İsmet Yılmaz'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile süren 'kısa' görüşmesinin perde arkası aralanıyor. Görüşmede Bahçeli'nin henüz konuşma başlar başlamaz "Hayırlı olsun bizim kendi adayımız var" demesi üzerine görüşme bitti.

AKP'nin Meclis Başkanı adayı İsmet Yılmaz, dün Bahçeli'yi ziyaret ederek, MHP 'nin desteğini istedi. Bakan İsmet Yılmaz'ın sadece 4 dakika süren MHP'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ayrıntıları netleşti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı ve AKP'nin TBMM Başkan adayı İsmet Yılmaz'ın dün destek istemek için ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sadece 4 dakika sürdü.

Bakan İsmet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli ile görüşmeye, yanında AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay ve Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'la birlikte gitti. Heyeti, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı kapıda karşılayarak Bahçeli'nin makam odasına kadar çıkardı.

4 dakika içinde tamamlandı AK Parti heyeti makam odasına alındıktan sonra Bahçeli yanlarına geldi. Yılmaz, bu hafta TBMM'nin başkanının seçileceğini, kendisinin de TBMM Başkanlığı'na aday olduğunu belirterek, MHP'nin de desteğini istedi. Bahçeli ise “Hayırlı olsun. Biz kendi adayımızı çıkardık. Bizim geleneksel olarak adayımızın arkasında olmak gibi bir alışkanlığımız var" yanıtını verdi. Bu diyaloğun sonrasında kısa bir sessizlik oldu. Görüşmeye katılanların tamamı oruçlu olduğu için çay, kahve ikramı da yapılamayınca bu defa AK Parti heyeti kendi içinde fikir yürüttü. Sessizliğin uzamaması için “Görüşeceğimiz başka bir konu var mı?" diye Atalay'a soran Yılmaz, hem ondan hem de Aydın'dan “Yok" yanıtını alınca, “Bize müsaade o zaman " dedi. Bahçeli de “Müsaade sizin" karşılığını verince görüşme 4 dakika içinde tamamlanmış oldu.