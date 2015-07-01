Bahçeli'nin TBMM resti Twitter'da tartışılıyor: Tayyip'in sarayı balkonsuz ama Bahçeli!

"HDP destek verirse Deniz Baykal'a oy vermeyiz" açıklaması ile tartışmaya yol açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi öncesi "Meclis başkanlığı 4. tur oylamasına bizim adayımız kalmazsa 80 geçersiz oyumuz çıkar" dedi. Bahçeli'nin bu açıklaması, "üçüncü turda en çok oy alan iki adayın katılabildiği son turda CHP'nin MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermemesi halinde AKP adayı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesi anlamına geliyor. Bahçeli'nin açıklaması Twitter'da tartışma konusu oldu. AKP'ye yakın bazı isimler Bahçeli'nin kararına destek çıkarken muhalefete yakın kanattan ise tepki tweetleri geldi.

Nediyor.com'da derlenen ve Twitter'da bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlar şöyle:

AK Parti, Bahçeli'ye ne yapsa azdır. Hakkını ödeyemezler.



nevsin mengu ‏@nevsinmengu

Erken seçim olursa Cumhurbaşkanı AKP'nin; Bahçeli de MHP'nin oy arttıracağını düşünüyor belli ki...



Alper Taş ‏@alper_tas

Bahçeli "bizim adayımız 4.turda yoksa oyumuz çekimser"diyor. Bu durumda Meclis Başkanı AKP'den olacak.Bahçeli'den AKP'ye kıyaktır bu.

Atilla Taş ‏@AtillaTasNet

Devlet Bahçeli'nin izlediği politika, okullarda, "Politikada yapılmaması gerekenler" diye, ders olarak okutulur.



DİCLE CANOVA ‏@DCLCANOVA

Bahçeli son tura MHP'nin adayı kalmazsa geçersiz oy kullanacaklarını açıkladı..Yani Baykal'a destek yok

Ali Hikmet Harun ‏@alihikmeth

Kulağı tersinden tutarak AKP ye destek oluyor demek ha 80 oy İsmet Yılmaz a vermişsin ha geçersiz atmışsın aynı şey...



UMUT DENİZ ATA ‏@Kemalist_kisi

Devlet Bahçeli AKP ile ortak TBMM başkanı ismet Yılmaz'ı seçtireceğini söyledi Allah bizi MHP nin yüzde 20 almasından korusun



Barış Biner ‏@binerbaris

Bahçeli Baykal'a destek olmayarak AKP yandaşlığına devam dedi! HDP ve CHP acilen toplanıp İhsanoğlu'nu desteklemeli! MHP'ye de ders olmalı!.

habib güler ‏@habibguler

HDP'liler MHP adayı İhsanoğlu'nu destekleyip seçilmesini sağlarsa,

Bahçeli çıkıp 'bu sonucu kabul etmiyoruz' mu diyecek?



besim deniz polat ‏@besimdeniz

Sayın Devlet Bahçeli lütfen MHP nin ve Türkiye'nin önünü aç istifa et .kavga ve uyumsuz siyasetle bir yere gelemezsin



Olcay Akbulut ‏@akbulutolcay

Tepkiler ayyuka çıkınca Bahçeli koalisyonda çark etti.Şimdi de perde arkasından yine AKP ye çalışıyor... YEMEZLER..



RoketaAdam ‏@roketaadam

"Hdp oy verirse biz oy vermeyiz" diyen Bahceli, parlementer sistemi ilkokul bahcesine tasimayi basardi.



AYŞE MERVE ÖZDEN ‏@aysemerveozden

O değil de 7 Haziran akşamından beri Tayyip Erdoğan'ın yüzü ilk kez gülmüştür. Devlet Bahçeli eseri. MHP amacına ulaştı.



Mustafa Kirazlı ‏@KirazliMustafa

Bahçeli, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu meclis başkanı seçtirmek için resmen rus ruleti oynuyor. Gerçi, gerçekten seçtirmek istiyor mu emin değilim



Fatih Demirgüç ‏@fatih_dmrgc

En iyisi Bahçeli gidip Osmaniye'de Meclis Kursun.Cumhurbaşkanı'da, Başbakan'ı da, Meclis Başkanı da Kendisi Olsun.HDP'yi Görmez Hiç Olmazsa.



İlker ‏@Arsima_ilker

Tüm partiler susmuş Bahçeli'yi izliyor :)))