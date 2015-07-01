TBMM Başkanı seçilen İsmet Yılmaz kimdir?

TBMM 25. dönem parlamentosunda gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimlerinin 4. turunda AKP'nin adayı olan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 258 oyla TBMM Başkanı oldu.

Al Jazeera Türk'te yer alan habee göre, AKP’nin TBMM başkan adayı İsmet Yılmaz halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan eski bakanlardan Binali Yıldırım’ın önce bürokrasiye sonra da siyasete kazandırdığı bir isim. Abdullah Gül'ün başbakanlığında kurulan 58. hükümetin Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturan Binali Yıldırım, 31 Aralık 2002’de İsmet Yılmaz’ı Denizcilik Müsteşarlığı’na atayarak, ülke denizcilik faaliyetlerini ona emanet etti.

Binali Yıldırım ile yakınlığı

Denizcilik, İsmet Yılmaz ile Binali Yıldırım’ın geçmişlerindeki ortak kariyerdi. İkisi de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nü, Binali Yıldırım ise aynı üniversitenin Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni bitirdi. İsmet Yılmaz, teknik öğrenimini daha sonra hukuk öğrenimine çevirdi. 1987 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İki ismin yolu daha sonra İsveç'teki Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde kesişti. 1990-1991 yıllarında iki isim de aynı üniversitede ihtisas yaptı. Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz’ın dostluğu burada başladı. İsmet Yılmaz 2002 yılına kadar denizcilik alanında müşavir, mühendis ve hukukçu olarak özel ve kamu kurumlarına hizmet verdi. 2002 yılında da Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans yaptı. İsmet Yılmaz, 2002’de atandığı Denizcilik Müsteşarlığı görevini 2007 yılının 8 Mayıs’ına kadar sürdürdü.

Tarafsız Ulaştırma Bakanı

22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde Anayasa gereği Ulaştırma Bakanı istifa edince tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı oldu. AK Parti’den milletvekili olan sosyal demokrat kökenli Ertuğrul Günay’ın bakanlığı döneminde müsteşarlığını yaptı. 2011 seçimleri öncesinde görevinden istifa etti ve milletvekili adayı oldu. Doğum yeri olan Sivas’tan aday olan İsmet Yılmaz parlamentoya girmesinin ardından Milli Savunma Bakanı olarak atandı. Bakanlığı döneminde kendi görev alanı dışında pek demeç vermeyen Yılmaz ketumluğu ile öne çıktı. Çalışmalarını yürüttüğü halde Bedelli Askerlik Yasası konusunda son güne kadar renk vermedi.

Abdürrahim Karakoç şiiri okudu

Yılmaz’ın siyaseten en çok zorlandığı anlar Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile Türkiye sınırına yakın bir yere taşınmasının ardından 23 Şubat 2015’de Meclis’e bilgi verdiği sırada oldu. Muhalefet milletvekillerinin protestoları arasında Yılmaz operasyonu şu sözlerle savundu:

Suriye'de her geçen gün artan güvenlik sorunları ve askeri zaruretler dikkate alınarak, uluslararası hukuktan doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, uluslararası anlaşmalarla Türk toprağı olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'ndaki manevi değerleri yüksek ecdat yadigârı emanetlerin geçici olarak Suriye'de Eşme köyü sınırları içinde bir yere taşınmasına karar verildi.

Yılmaz konuşmasını muhafazakâr camianın sevilen şairi Abdürrahim Karakoç’un “Yemin” isimli şiirinin şu satırları ile sonlandırdı:

"Nusret versin yeri, göğü yaratan

Çekip çıkartalım akı karadan

Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han,

Susarsam hakkını helâl etmesin."

İsmet Yılmaz, 7 Haziran 2015 Genel Seçimi'nde yine Sivas’tan aday oldu ve milletvekili seçildi. Milletvekili seçilmesinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM başkan adayı gösterildi. İsmet Yılmaz evli ve üç çocuk babası.