Maradona: Fidel Castro babam gibiydi

Efsane Futbolcu Diego Armando Maradona, bugün yaşamını yitiren Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun ölümü üzerine açıklama yaptı. Arjantinli eski futbolcu, "Son derece üzgünüm. O benim için ikinci bir baba gibiydi" dedi.

Maradona bir dönem Küba'da kalarak uyuşturucu bağımlılığına karşı tedavi görmüştü. Küba'yı ilk defa 1986 yılında Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra ziyaret eden Maradona, birçok kez Fidel Castro ile bir araya gelmiş ve Castro'ya duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

DHA’da yer alan habere göre, Fidel Castro'nun "büyük dost" olarak nitelendirdiği Diego Maradona'nın bir bacağında Castro dövmesi bulunduğu biliniyor. Maradona, Fidel Castro için daha önce de "Tanrının yanı sıra, bugün sağ olmamın nedenidir" demişti.