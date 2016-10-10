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Dünya

Fidel Castro'dan ABD seçimleri yorumu

"ABD, dış siyaset konusunda Dünya Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilk maddesini uyguladığı varsayımıyla kendi kendini kandırıyor"

10 Ekim 2016 17:49

Fidel Castro, dün gerçekleşen Hillary Clinton Donald Trump münazarasından önce bir yazı kaleme aldı. Castro, "Amerikan demokrasisinin" hâline dikkat çekti.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro, Amerikan başkan adaylarının tartışmasından önce bir yazı kaleme aldı.

teleSUR'daki habere göre, yazısında iki hafta önceki ilik tartışmanın "şok yarattığını" söyleyen Fidel, bu tartışmada hem Donald Trump'ın, hem de Barack Obama'nın siyasetinin itibarsızlaştırıldığını savundu.

ABD'nin "dünyada var olmuş en tehlikeli emperyalist ülke" olduğunu kaydeden Fidel, bu devletin dış siyaset konusunda Dünya Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilk maddesini uyguladığı varsayımıyla kendi kendini kandırdığını söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 1:
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. 

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