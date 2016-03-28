Fidel Castro'dan 'Kardeş' Obama'ya: 60 yıl acımasız abluka uygulayan ABD'nin hediyelerine ihtiyacımız yok

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro, 88 yıl sonra Küba’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Barack Obama’nın geçen haftaki ziyaretiyle ilgili yazısında, "ülkesinin yaklaşık 60 yıldır süren acımasız abluka" ABD’nin hediyelerine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Fidel Castro, ‘Kardeş Obama’ başlıklı yazısında, “Buraya Amerika’da Soğuk Savaş’ın son kalıntılarını gömmeye ve Küba halkına dost eli uzatmaya geldim” diyen ABD Başkanı’nı eleştirerek şunları yazdı:

“Obama konuşmasında Küba’nın ABD gibi Afrika’dan getirilen köleler tarafından kurulduğunu söylüyor. Obama’ya göre buranın yerli halkı yok. Ayrıca ırk ayrımcılığının devrim tarafından nasıl yok edildiğini ve kendisi daha 10 yaşına gelmeden tüm Kübalıların nasıl eşit haklara sahip olduğunu da söylemiyor. Irkçı burjuvazinin siyahları toplama kamplarına göndermesine Küba Devrimi ile son verildi.”

“Kimse Kübalıların teslim olacağı

hayaline kapılmasın”



ABD’nin yıllarca Güney Afrika’daki ırkçı apartheid rejimine destek verdiğini söyleyen Fidel Castro, Obama’nın Havana’daki konuşmalarının Küba halkını çok etkilediği düşüncesinin yanılgı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 60 yıldır süren acımasız abluka, paralı askerlerin saldırıları ve çok sayıda şiddet eyleminden sonra; eğitim, bilim ve kültür alanındaki gelişmelere imza atan bu asil halkın teslim olacağı hayaline kimse kapılmasın. İmparatorluğun bize hediye vermesine ihtiyacımız yok. Çabalarımız yasal ve barışçıl olmaya devam edecek çünkü bu gezegende yaşayan tüm insanlığın barışına ve kardeşliğine bağlıyız.”