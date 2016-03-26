Rolling Stones’dan Küba’da tarihi konser

İngiliz Rolling Stones grubu, “Concert for Amity (Dostluk Konseri)” adlı etkinlik kapsamında Küban’nın başkenti Havana'daki Ciudad Deportiva'da konser verdi.

Havana’da verilen ücretsiz konsere binlerce Rolling Stones hayranı katıldı. Komünist ülkede ilk kez hayranları ile buluşan İngiliz müzik grubu konsere 1968’de çıkardıkları “Jumpin’ Jack Flash” parçasıyla başladı. Kübalılar konser alanına saatler öncesinden gelmeye başladı.

Bu tarihi konsere yüz binlerce Kübalı ve yabancı kişi izledi. Grubun solisti Mick Jagger, ünlü "Jumpin' Jack Flash" parçasını söylemeye başlarken, Kübalıları İspanyolca "Merhaba Havana! İyi akşamlar benim Kübalı halkım" diyerek selamladı.

Bir İngiliz rock grubunun Küba'da sahne aldığı ilk etkinlik olan konser, ABD Başkanı Barack Obama’nın Havana'yı ziyaretinin de 4 gün sonrasına denk geldi.

Konserin, Washington ve Havana yönetimi arasında 50 yılı aşkın bir süredir devam eden düşmanlığın sonlandırıldığı bir döneme gelmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

ABD ve Küba, 2014’te ilişkilerini normalleştirmek için adım atmış ve büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı. Rolling Stones'ın ardından İrlandalı rock grubu U2 ve eski Beatles üyesi Paul McCartney’nin de Küba’da konser vermesi bekleniyor.

Rolling Stones'un hikâyesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1962'de kurulan Rolling Stones, halihazırda Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts ve Ronnie Wood'dan oluşuyor. Şimdiye kadar 29 stüdyo albümü ve 18 canlı konser kaydı yayımlayan grup, Bilboard dergisinin "Tüm Zamanların En İyi 100 Müzisyeni Listesi"nde 10. sırada yer alıyor. 2012'de 50. yılını kutlayan grup, dünya genelinde 200 milyondan fazla albüm satış rakamına ulaşmıştı.