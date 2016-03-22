Obama Küba halkına hitap edecek



ABD Başkanı Barack Obama daha sonra ABD Büyükelçilik binasında Kübalı insan hakları aktivistlerini ve muhalifleri kabul edecek. ABD Başkanı, muhaliflerle buluşmayı ziyareti için şart koşmuştu.

Siyasi mahkûmlar konusu

Obama dün Kübalı mevkidaşı Raul Castro ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısı taraflar arasında bazı konularda devam eden derin görüş ayrılığını da ortaya koydu. Bir gazetecinin sorusuna tepki gösteren Küba lideri Castro, ülkesinde siyasi mahkûm olduğu iddiasını yalanladı. Castro, muhabiri siyasi mahkûmların listelendiği bir belge sunmaya davet etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması

ABD merkezli "Küba-Amerika Ulusal Vakfı" bunun üzerine internet sayfasında 47 siyasi mahkûmun yer aldığı bir liste yayınladı. Küba'dan kaçan muhaliflerin kurduğu örgüt, "mahkûmların bu akşama kadar serbest bırakılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de basın toplantısında Küba'da siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulan kişiler olduğunu vurguladı. Sözcü, "bunun ABD açısından endişe yaratmaya devam ettiğini" söyledi.

90 yıl sonra gelen ABD Başkanı

Küba'da hafta sonunda düzenlenen gösterilerde birçok muhalif gözaltına alınmış, ancak birkaç sonra serbest bırakılmışlardı. Küba İnsan Hakları Komisyonu dün de 10'u aşkın muhalifin gözaltına alındığını açıkladı.

Barack Obama, Küba'yı 90 yıl sonra ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu. Tarihi ziyaret, iki ülke arasında 2014 yılı sonunda başlayan yakınlaşma süreci açısından büyük önem taşıyor.