Obama'dan Küba'ya tarihi ziyaret

Küba'yı 88 yıl sonra ziyaret eden ilk ABD Başkanı Barack Obama, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile bir araya geldi.

Sputnik’in haberine göre, Obama, Küba’daki ikinci gününe, bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve yazar Jose Marti’nin anıtına çelenk bırakarak başladı. ABD Başkanı, anıın hatıra defterine, “Hayatını vatanı ve özgürlük için feda eden Jose Marti’ye saygılarımı sunmak büyük bir onurdur. Onun özgürlük, bağımsızlığa olan tutkusu Küba halkının bugünkü yaşamını etkiledi” diye yazdı.

​ABD Başkanı, daha sonra Küba Devlet Başkanı Castro tarafından törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Sarayı’ndaki tören, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Obama ve Castro daha sonra tören kıtasını selamladı.

​Karşılama töreninin ardından Obama ile Castro, önce baş başa daha sonra heyetler arası gerçekleşecek görüşmelere başladı. Görüşmede Obama’nın ABD’nin adadaki yatırım ve girişimciliğin artırılmasının sağlanmasının yanı sıra Küba’daki insan haklarının ilerletilmesi konusunda demokratik reformlarla temel özgürlükler konularını gündeme getirmesi bekleniyor.

Obama, yarın da devlet televizyonundan Küba halkına seslenecek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Ailesiyle birlikte Küba Milli Beyzbol Takımı ile Tampa Bay Rays takımı arasındaki gösteri maçını izleyecek olan Obama, aynı gün Arjantin'e gitmek üzere ülkeden ayrılacak.

Küba ziyaretinin bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını belirten ABD Başkanı, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 90 yıl sonra gelecek hafta bir savaş gemisi eşlik etmeden Küba’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Obama’nın 88 yılın ardından adayı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olması tarihi bir anlam da taşıyor. Görevdeyken Küba'yı ziyaret eden tek ABD Başkanı Calvin Coolidge olmuştu. Bir ABD savaş gemisinin eşlik ettiği Coolidge, 1928'de Küba'ya gitmişti.