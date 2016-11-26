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Spor

Fidel Castro en son Rıza Kayaalp-Lopez finalini izlemişti

Rıza Kayaalp'i yenerek üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu olan Mijain Lopez, madalyasını Fidel Castro'ya hediye etmişti

26 Kasım 2016 16:15

90 yaşında hayatını kaybeden Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro, ölmeden önce en son Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez arasındaki maçı Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile birlikte izlemişti.

Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile Türk milli güreşçi Rıza Kayaalp arasında yapılan müsabaka, Fidel Castro’nun ölmeden önce izlediği son spor karşılaşması oldu.

Castro, tarihi maçı Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile Havana'da televizyondan izlemişti.

amkspor'un haberine göre; Fidel Castro'nun 90. yaş gününü kutlamak için Havana'ya gelen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ziyaret sırasında, Kübalı Mijain Lopez grekoromende olimpiyat altın madalyası kazandı. Fidel'le birlikte kutladık” ifadesini kullanmıştı.

130 kilo grekoromen stilde Rıza Kayaalp'i 6-0 yenerek üçüncü kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan Mijain Lopez, madalyayı “Comandante” (Komutan) selamı yaparak Fidel Castro'ya atfetmişti.

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