"Seni Amerika deviremedi, ben nasıl devireyim..."
26 Kasım 2016 13:22
117
90 yaşında hayatını kaybeden Fidel Castro, Küba devrimine öncülük etmiş ve devrim sonrası ülkede komünizmi kurarak 50 yıl boyunca ABD'ye karşı durdu.
317
1959'da Küba devrimine liderlik eden Castro ve ABD'nin çabalarına rağmen yarım yüzyıl boyunca ülkeyi yönetti. Castro'nun ölümü kardeşi Raul Castro tarafından açıklandı.
517
Fidel Castro, Muhammed Ali'ye şaka yollu "At şuraya bir yumruk" diyor. Ali de, "Seni Amerika deviremedi, be nasıl devireyim" karşılığını veriyor.
717
Küba Devlet Televizyonu, Castro'nun ölümünden önceki son görüntüsü yayınladı.
817
13 Ağustos 2006: Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Havana'da hasta yatağında Fidel Castro'yu ziyaret ederken...
917
Fidel Castro, Maradona ile...
1117
Fidel Castro 'Doğuştan siyasetçi değilim' der. Ancak sözlerine şunları da ekler: "Fakat çok genç yaştan itibaren dünyanın gerçeklerini anlamama yardım eden şeyleri yakından takip ettim."
1317
Nelson Mandela, Fidel Castro
1417
Castro'nun babası Angel, İspanya'nın kuzeyinden, Galiçya'dan gelen bir göçmendi.Zaman içerisindeyse toprak sahibi zengin bir çiftçiye dönüşmüştü.
© Tüm hakları saklıdır.