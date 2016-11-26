T24 LogoT24 Logo

"Seni Amerika deviremedi, ben nasıl devireyim..."

26 Kasım 2016 13:22

117

90 yaşında hayatını kaybeden Fidel Castro, Küba devrimine öncülük etmiş ve devrim sonrası ülkede komünizmi kurarak 50 yıl boyunca ABD'ye karşı durdu.

217

317

1959'da Küba devrimine liderlik eden Castro ve ABD'nin çabalarına rağmen yarım yüzyıl boyunca ülkeyi yönetti. Castro'nun ölümü kardeşi Raul Castro tarafından açıklandı.

417

517

Fidel Castro, Muhammed Ali'ye şaka yollu "At şuraya bir yumruk" diyor. Ali de, "Seni Amerika deviremedi, be nasıl devireyim" karşılığını veriyor.

617

717

Küba Devlet Televizyonu, Castro'nun ölümünden önceki son görüntüsü yayınladı.

817

13 Ağustos 2006: Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Havana'da hasta yatağında Fidel Castro'yu ziyaret ederken...

917

Fidel Castro, Maradona ile...

1017

1117

Fidel Castro 'Doğuştan siyasetçi değilim' der. Ancak sözlerine şunları da ekler: "Fakat çok genç yaştan itibaren dünyanın gerçeklerini anlamama yardım eden şeyleri yakından takip ettim."

1217

1317

Nelson Mandela, Fidel Castro

1417

Castro'nun babası Angel, İspanya'nın kuzeyinden, Galiçya'dan gelen bir göçmendi.Zaman içerisindeyse toprak sahibi zengin bir çiftçiye dönüşmüştü.

1517

1617

1717

ETİKETLER

Fidel Castrohayatını kaybettiKüba Devlet TelevizyonuMuhammed Alifotoğraflar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24