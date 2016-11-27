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Dünya

ABD Başkanı Barack Obama'dan Castro mesajı

ABD Başkanı Obama, Küba devriminin lideri Fidel Castro’nun vefat ettiği bu zamanda "Küba halkına dostluk eli uzattıklarını" ifade etti

27 Kasım 2016 00:27

ABD Başkanı Barack Obama, Fidel Castro’nun vefatı nedeniyle ailesi ve Küba halkı için bir taziye mesajı yayımladı.

"Fidel Castro'nun vefat ettiği bu zamanda, Küba halkına dostluk elimizi uzatıyoruz." ifadesini kullanan Obama, adadaki ve ABD’deki Kübalıların, hayatlarında birçok değişikliğe neden olan Fidel Castro’ya karşı güçlü duygular beslediklerini belirtti.

Obama, "Bu tek bireyin, insanlar ve onun etrafındaki dünya üzerindeki muazzam etkisini tarih kaydedecek ve değerlendirecek." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 60 yıldır ABD ile Küba arasındaki ilişkilerde uyuşmazlıklar ve siyasi anlaşmazlıkları hatırlatan Obama, başkanlığı döneminde geçmişi arkalarında bırakmak için çok çalıştıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Obama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fidel Castro’nun ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Küba halkıyla beraber. İlerleyen günlerde, onlar geçmişi hatırlayacağı gibi geleceğe de bakacaklar. Onlar bunu yaparken, Küba halkı bilmeli ki ABD’de bir dostları ve partnerleri var."

 

Trump'tan tek cümlelik açıklama

 

Öte yandan, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, vefat eden Fidel Castro hakkında Twitter’dan tek cümlelik açıklamada bulundu.

Trump, Twitter hesabından "Fidel Castro öldü." ifadesini paylaştı.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Obama’nın Küba ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik attığı adımları sert bir şekilde eleştirmişti.

 

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