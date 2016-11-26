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Dünya

Zehirli purodan, patlayan deniz kabuğuna; Castro'ya yönelik suikast planları

Eski koruması Fabian Escalante, Castro’ya yönelik suikast girişimlerini 'Fidel Castro'yu Öldürmenin 634 Yolu' adlı kitabında anlatmıştı

26 Kasım 2016 23:06

Küba’nın 90 yaşında hayatını kaybeden efsanevi lideri Fidel Castro, 1959’daki devrimle ABD’nin yanı başında bir komünist devlet kurunca CIA’in 600’ü aşkın suikast veya karalama girişimine maruz kaldı. Castro’nun ülkesini yönettiği 50 yıl boyunca 11 ABD başkanı, altı Papa değişti; CIA’in ‘James Bond stili’ suikast girişimlerinin hepsi ifşa oldu. Castro bu konuda, “Eğer suikast girişimlerinden kurtulmak bir Olimpiyat oyunu olsaydı, altın madalyayı ben kazanırdım” demişti.

Gazete Duvar’ın derlemesiyle suikast girişimlerinin en dikkat çekicileri şöyle:

 

Kimyasalla sakallarını dökeceklerdi

 

CIA’in Castro’ya yönelik ilk planlarından biri, 1960 tarihliydi. Amaç, BM Genel Kurulu’nda konuşma yapmak için New York’ta bulunan Küba liderinin botlarına zehirli toz doldurmak ve konuşma sırasında sakallarının dökülmesine, böylece küçük düşmesine yol açmaktı. CIA başarısız oldu.

 

LSD ile ‘güldürme’ planı

 

Bir sonraki plan, Castro’ya LSD içeren puro vererek bir televizyon söyleşisinde kahkahalara boğulmasına yol açıp imajını zedelemekti. Plan hayata geçirilemedi.

 

Zehirli puro

 

Castro’ya yönelik suikast planlarından en meşhuru, CIA’in Botulin adlı zehrin enjekte edildiği bir puroyla Küba liderini öldürmek istediği yönündedir. Ancak bu iş için görevlendirilen ajanın son anda plandan vazgeçtiği belirtilir.

 

Patlayan deniz kabuğu

 

Castro’nun dalış zevkini çok iyi bilen CIA, ‘suikastçı’ bir deniz kabuğu tasarlamaya da kalkışmıştı. Fikir şuydu: İçine patlayıcı sığacak büyüklükte bir deniz kabuğu bulmak, onu deniz altındayken Castro’nun ilgisini çekecek şekilde boyamak. Bill Clinton döneminde kamuoyuna açıklanan gizli belgelere göre, bu plan hayata geçirilmedi.

 

Zehir dalgıç kıyafeti

 

Bir diğer hayata geçirilmeyen plana göre de, Castro’nun dalgıç kıyafetine bulaştırılacak mantarla kronik bir deri hastalığına yakalanması sağlanacaktı… Ancak ABD’nin başarısız Domuzlar Körfezi çıkarmasında esir alınan karşıdevrimci Kübalıların serbest kalmasını müzakere etmek üzere Havana’ya gidecek olan Amerikalı yargıç James B. Donovan, Castro’ya dalgıç kıyafeti hediye etmeyi reddetti…

 

Mafya da ‘beceremedi’

 

Devrimden önce Küba’da Amerikan denetiminden muaf bir biçimde kumarhane işleten mafya üyeleri Salvatore Giancana ve Santos Trafficant, CIA’in 1961’de verdiği görevi kabul etti. Castro, çok sevdiği çikolatalı milk shakeleri satan eski Hilton Oteli’nde zehirlenecekti. Ancak zehir buzdolabına yapıştı ve ‘suikastçı garson’ onu çıkarmaya çalışırken kullanılamaz hale geldi.

 

Femme fatale

 

CIA, Castro’nun eski sevgililerinden Marita Lorenz’i onu öldürmeye ikna etti. ABD’den Küba’ya geri dönen Lorenz Castro’yu zehirleyecekti. Ancak rivayete göre, Castro bunu anlayınca Lorenz’in eline silahı verip onu öldürmesini söyledi ama kadın tetiğe basamadı… Lorenz’in anlatımına göre Castro, “Beni öldürmeye mi geldin?” diyerek purosundan bir nefes alıp gözlerini kapatmıştı…

 

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