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Dünya

Trump'dan Castro için dikkat çeken mesaj!

Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun ölümünün ardından dünya liderleri ve siyasetçiler mesaj yayınladı

26 Kasım 2016 19:45

55 yıl önce gerçekleşen Küba devriminin lideri 90 yaşındaki Fidel Castro, hayatını kaybetti. Castro'nun ölümünün ardından dünya liderleri de pek çok mesaj yayımladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Fidel Castro'nun birçok ülke için ilham verici bir örnek olduğunu belirtirken; "Fidel Castro, Rusya'nın samimi, güvenilir ve gerçek bir dostuydu." dedi.

Bir açıklama yayınlayan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, "Fidel, ABD'nin en sert ambargo dönemlerinde ve üzerinde yoğun baskı varken, tavrını hiç bozmadı ve ülkesini güçlendirdi. Ülkesini ambargo dönemlerinden, kendi ayakları üzerinde duran ve bağımsız bir ülke olarak çıkardı." ifadelerini kullandı.

Çin Başkanı Xi Jinping açıklamasında, "Çin halkı yakın bir yoldaşını ve samimi bir dostunu kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, Castro'nun Venezuela'yı etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini açıkladı. Maduro; "Savaşmaya ve kazanmaya devam edeceğiz. Fidel Castro, dünyanın tüm insanları için mücadelenin bir örneğidir. Onun anısını yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in açıklamasında ise; "Fidel Castro, bize insanların birliği için savaşmakla ilgili bir efsane bıraktı. Comandante Fidel Castro'nun gidişi gerçekten canımı yaktı." ifadeleri yer aldı.

 

ABD cephesinde negatif yorumlar 

 

Güney Amerika ülkeleri ve Küba'nın uzun bir süre müttefik olduğu ülkelerden gelen matem dolu yorumların aksine ABD cephesinden gelen yorumlar negatif oldu.

Küba asıllı ABD Kongre üyesi Ileana Ros-Lehtinen yaptığı açıklamada, "Zorba artık öldü. Batı yarımkürede kalan son komünist kalede yeni başlangıçlar görebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD başkanı seçilen Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sadece, "Fidel Castro öldü!" ifadelerine yer verdi.

 

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