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Dışişleri'nden Fidel Castro mesajı: Milyarlarca insanın ortak özlemi...

"Dost Küba halkına taziyelerimizi sunuyoruz"

26 Kasım 2016 18:48

Dışişleri Bakanlığı, Fidel Castro’nun ölümü nedeniyle Küba devriminin lideri hakkında övgü dolu sözler içeren bir açıklama yaptı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Bakanlık “Küba Devrimi’nin efsanevi lideri” diye tanımladığı Castro’nun ölümünün büyük üzüntüyle karşılandığını vurguladı. Açıklamada, "Başka türlü bir dünya mümkündür, sözleri, hangi siyasi görüşten olursa olsun, bugün Latin Amerika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya, milyarlarca insanın ortak özlemini yansıtmaktadır" denildi.

Castro’nun Habitat toplantısı nedeniyle 1996 yılında Türkiye’ye geldiğinde Türk halkının kendisine gösterdiği sevginin hâlâ hatırlarda olduğunun belirtildiği açıklama şöyle:

“Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro’nun ölümü büyük üzüntü ile karşılanmıştır. Siyasi tarihe derin izler bırakan ve ülkesinde sağlıktan eğitime, sanattan bilime pek çok alanda köklü reformlar gerçekleştiren Fidel Castro, Küba’daki genç kuşaklara yol gösterecek değerleri ve idealleri miras bırakmıştır. Hayatını adadığı mücadele sadece Küba’da değil, tüm dünyada yankı bulmuş ve farklı siyasi kamplarda dahi saygınlık uyandırmıştır. Küresel adaletsizliğe karşı çıkmış, daha eşitlikçi ve dayanışmacı bir dünya kurulması için çalışmıştır. ‘Başka türlü bir dünya mümkündür’ sözleri de, hangi siyasi görüşten olursa olsun, bugün Latin Amerika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya, milyarlarca insanın ortak özlemini yansıtmaktadır. 1996 yılında Habitat toplantısı için İstanbul’a gelen Fidel Castro’ya halkımız tarafından gösterilen ilgi ve sevgi hala hatırlanmaktadır. Fidel Castro’nun ailesine ve dost Küba halkına taziyelerimizi sunuyoruz.”

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