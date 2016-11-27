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Dünya

Trump: Castro zalim bir diktatördü; ABD, Küba'nın refahı ve bağımsızlığı için çalışacaktır

"Umarım Küba halkı artık onun etkisinden kurtularak geleceğe daha özgür bir pencereden bakabilir"

27 Kasım 2016 00:45

ABD'nin yeni başkanı seçilen milyarder işadamı Donald Trump, dün gece hayatını kaybeden Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro için "Zalim bir diktatördü. Umarım Küba halkı artık onun etkisinden kurtularak geleceğe daha özgür bir pencereden bakabilir" ifadelerini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, 'Fidel Castro öldü' şeklindeki tek cümlelik tweet'inin ardından dün gece hayatını kaybeden ve dünyanın en uzun süre görevde kalan devlet başkanlarından Küba'nın efsane lideri Fidel Castro'yla ilgili konuştu.

Trump, Castro'yu 'zalim bir diktatör' olarak niteleyerek "Küba halkının bundan sonra hak ettikleri özgür bir geleceğe adım atmasını umuyorum" ifadelerini kullandı. 

 

'ABD, Küba'nın refahı ve bağımsızlığı için çalışacaktır'

 

Trump, açıklamasının devamında, ABD'nin bundan sonra Küba halkının bağımsızlığı ve refahı içinden elinden geleni yapacağını belirtti. Trump, "Castro'nun yarattığı trajediler, ölümler ve acılar tabiki geri alınamaz ancak bizim yönetimimiz Küba halkının hak ettikleri refah dolu hayatı yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Küba hala totaliter rejimle yönetilen bir ülke olmasına rağmen bugün, çok uzun süredir devam eden korkulardan uzaklaşmak için önemli bir dönemeci temsil ediyor. Muhteşem Küba halkının uzun süredir hakettikleri özgür hayatı yaşayacakları günlere doğru bir dönemeç" ifadelerini kullandı.
 

Küba ile atılan adımları geri almayı vaat etmişti

 

Trump, Barack Obama'yı Küba'yla diplomatik ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar sebebiyle eleştirmiş ve seçmenlerine kendi başkanlığı döneminde Küba ile ilgili atılan adımları geri alacağını vaat etmişti.


 

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